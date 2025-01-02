У Вінниці затримано чоловіка, який готував підпали автівок на території військової частини

За $700 зловмисник погодився підпалити автомобілі українських захисників

Правоохоронці викрили чоловіка, який планував у Вінниці підпали автомобілів військових. Йому обрано запобіжний захід. Про це повідомив Вінницький міський суд.

Підозрюваний знайшов у соціальних мережах обліковий запис, який обіцяв грошову винагороду за підпали різних об'єктів на всій території України. Чоловік повідомив про готовність та можливість виконувати завдання.

Під час листування російський координатор наказав підозрюваному за $700 підпалити автомобілі ЗСУ, які розташовані на території однієї з військових частин Вінниці. Надалі він отримав інструкції та розпочав підготовку до вчинення злочину, однак правоохоронці дізналися про наміри чоловіка та затримали його.

За результатами судового розгляду, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Нагадаємо, що поліція Закарпаття у співпраці з СБУ та Державною прикордонною службою заблокували у Тячівському районі канал незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку до Румунії. Для реалізації злочинного умислу зловмисники залучили місцевого мешканця, який повинен був перевезти військовозобов’язаних через блокпост. Відтак клієнти «подорожували» на возі, сховавшись під купою сміття.