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У Росії чоловік протаранив будівлю колишнього військкомату і підпалив авто

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Росії чоловік протаранив будівлю колишнього військкомату і підпалив авто
фото: Astra

На місце інциденту прибули рятувальники для гасіння пожежі

У Росії в місті Гусь-Хрустальний Володимирської області чоловік на машині протаранив головний вхід колишнього військкомату. Після чого він підпалив авто. Про це пише Telegram-канал Astra.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Васильєва. Чоловік на авто спочатку протаранив будівлю, а потім підпалив машину.

За словами очевидців, чоловіку близько 30 років. Під час інциденту він знімав усе на камеру.

Його уже затримали.

На місце прибули рятувальники для гасіння пожежі.

Раніше ми писали, що Росію сколихнула серія вибухів – невідомі запускають салюти та петарди в будівлях пошти, торгово-розважальних центрів, банків. Правоохоронці вважають, що до цього причетні українські колцентри.

Так, за даними російських пабліків, 70-річна жінка підірвала петарду в торговому центрі «Форт» на північному сході Москви. Місцеві канали писали, що у будівлі спрацювала сигналізація, людей довелося евакуювати. Попередньо, ніхто не постраждав. Як повідомили у МВС, пенсіонерка влаштувала вибух за вказівкою шахраїв, яким вона перевела 120 тисяч рублів. Її затримали.

Ще один вибух пролунав у ТЦ «Геліос», що в підмосковному Корольово. Люди, яких охопила паніка, залишили будівлю. 63-річного палія затримали під час спроби повторного підпалу піротехніки у відділі поліції.

А в Тулі 66-річна жінка влаштувала салют у відділенні банку. Клієнти фінустанови і працівники розбігалися в безпечні місця.

Раніше в Санкт-Петербурзі пролунав вибух у відділенні державного «Сбербанку» на Середньоохтинському проспекті.

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Теги: військомат пожежа росія чоловік жінка Telegram рятувальники вибух

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