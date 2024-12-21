В Одесі чоловік підпалив вантажівку, бо вона закривала краєвид із його вікна

Вогонь швидко загасили, але підозрюваному загрожує тюремне ув’язнення

В Одесі 43-річний місцевий житель підпалив вантажівку через те, що вона заважала йому бачити краєвид з вікна його квартири на першому поверсі. Про це йдеться у повідомленні поліції Одеської області.

Інцидент стався кілька днів тому на вулиці Марсельській, де неподалік багатоповерхівок була припаркована вантажівка Volvo з цистерною. Пожежу швидко ліквідували рятувальники, а причиною займання, за висновками експертів, став підпал.

Поліцейські встановили, що до підпалу причетний чоловік, який мешкає неподалік. Він зізнався, що вирішив підпалити вантажівку, оскільки вона заважала йому бачити краєвид з вікна його квартири на першому поверсі. Під час обшуку у його домі знайшли каністру з бензином, який він придбав для підпалу.

Зараз чоловіку загрожує покарання за умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Йому може загрожувати до 10 років ув’язнення. Слідство продовжується під керівництвом Суворовської окружної прокуратури.

Нагадаємо, поблизу Львова сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Підозрюваному у скоєнні смертельного ДТП на Львівщині, яке забрало життя семи людей, обрано запобіжний захід.

Зокрема, 24-річному мешканцю Львівського району повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підозру також повідомлено 31-річному пасажиру автівки, якому інкримінують ненадання допомоги потерпілим, що перебували у небезпечному для життя стані, та неповідомлення про це відповідним органам, що спричинило смерть людей (ч. 3 ст. 136 КК України). Його триматимуть під вартою з правом внесення застави.

До слова, на Одещині сталася автопригода на блокпосту, в результаті якого постраждав нацгвардієць. 51-річний водій легковика Ford здійснив зіткнення з автомобілем Honda під керуванням 21-річного водія, коли той зупинився для пред’явлення документів військовослужбовцю Національної гвардії. Від удару Ford відкинуло вбік, унаслідок чого він скоїв наїзд на гвардійця.