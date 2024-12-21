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В Одесі чоловік підпалив вантажівку, бо вона закривала краєвид із його вікна

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В Одесі чоловік підпалив вантажівку, бо вона закривала краєвид із його вікна
Палію загрожує покарання за умисне пошкодження чужого майна
фото: Національна поліція

Вогонь швидко загасили, але підозрюваному загрожує тюремне ув’язнення

В Одесі 43-річний місцевий житель підпалив вантажівку через те, що вона заважала йому бачити краєвид з вікна його квартири на першому поверсі. Про це йдеться у повідомленні поліції Одеської області.

Інцидент стався кілька днів тому на вулиці Марсельській, де неподалік багатоповерхівок була припаркована вантажівка Volvo з цистерною. Пожежу швидко ліквідували рятувальники, а причиною займання, за висновками експертів, став підпал.

Поліцейські встановили, що до підпалу причетний чоловік, який мешкає неподалік. Він зізнався, що вирішив підпалити вантажівку, оскільки вона заважала йому бачити краєвид з вікна його квартири на першому поверсі. Під час обшуку у його домі знайшли каністру з бензином, який він придбав для підпалу.

В Одесі чоловік підпалив вантажівку, бо вона закривала краєвид із його вікна фото 1

Зараз чоловіку загрожує покарання за умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Йому може загрожувати до 10 років ув’язнення. Слідство продовжується під керівництвом Суворовської окружної прокуратури.

В Одесі чоловік підпалив вантажівку, бо вона закривала краєвид із його вікна фото 2

Нагадаємо, поблизу Львова сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Підозрюваному у скоєнні смертельного ДТП на Львівщині, яке забрало життя семи людей, обрано запобіжний захід.

Зокрема, 24-річному мешканцю Львівського району повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підозру також повідомлено 31-річному пасажиру автівки, якому інкримінують ненадання допомоги потерпілим, що перебували у небезпечному для життя стані, та неповідомлення про це відповідним органам, що спричинило смерть людей (ч. 3 ст. 136 КК України). Його триматимуть під вартою з правом внесення застави.

До слова, на Одещині сталася автопригода на блокпосту, в результаті якого постраждав нацгвардієць. 51-річний водій легковика Ford здійснив зіткнення з автомобілем Honda під керуванням 21-річного водія, коли той зупинився для пред’явлення документів військовослужбовцю Національної гвардії. Від удару Ford відкинуло вбік, унаслідок чого він скоїв наїзд на гвардійця.

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Теги: Volvo чоловік рятувальники слідство

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