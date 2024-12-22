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Суд заборонив підлітку, який підпалив військове авто, користуватися популярним месенджером

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Суд заборонив підлітку, який підпалив військове авто, користуватися популярним месенджером
Юнак облив авто бензином та підпалив, а потім зняв це на відео та скинув куратору
фото ілюстративне

Обвинуваченого засудили до п’яти років позбавлення волі умовно, звільнивши з іспитовим строком два роки

 

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області визнав неповнолітнього винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Про це повідомляє «Судовий репортер».

18 серпня 2024 року на стоянці хлопець, маючи пляшку з бензином, підпалив автомобіль військовослужбовця. Як наслідок відновлення автомобіля стало економічно недоцільним. Збитки власника оцінюються у близько 80 тис. грн.

У судовому засіданні обвинувачений розповів, що в Telegram йому написала невідома людина і запропонувала за 2000 доларів США підпалили автомобіля кольору хакі.

Хлопець мешкав у селі Ізмаїльського району і приїхав до райцентру, щоб підпалити машину за наданим йому описом. Він довго шукав підходяще авто, але не міг знайти, тоді йому пообіцяли 2500 доларів. Наприкінці дня він нарешті знайшов авто і потім ще довго чекав слушного моменту. Приблизно о 22 годині облив авто бензином та підпалив. Зняв це на відео та скинув куратору, після чого поїхав додому. Але гроші йому так і не заплатили, сказавши, що відео неналежної якості. Через три дні палія затримали. На той час йому було 16 років.

У суді юнак запевняв, що тоді не усвідомлював серйозності свого вчинку, на теперішній час, перебуваючи у слідчому ізоляторі, він зрозумів, що зробив велику помилку. Тому запевняє, що вже зробив висновки для себе. Крім того, за станом здоровʼя, нібито, не може перебувати під вартою.

За матеріалами справи, палій є учнем 11 класу сільської школи.

Ухвалюючи вирок, суд пояснив, що дії обвинуваченого реально не могли створити істотних перешкод для ЗСУ з огляду на підпал лише одного автомобіля і то не на передовій військового зіткнення. Крім того, вжиті заходи щодо добровільного відшкодування завданого збитку, а також перерахована допомога ЗСУ. Вважається, що підпалювач не керувався ідеями, направленими проти України і на підтримку ворога, а діяв виключно з корисливих мотивів, будучи неповнолітнім, у віці 16 років при не до кінця сформованій психологічній стійкості та без достатнього життєвого досвіду, попавши під психологічний вплив інших осіб. Призначення реального покарання у виді позбавлення волі неповнолітньому обвинуваченому в цьому випадку, на думку суду, призвело б до подвійної втрати: окрім шкоди від злочину, також і викривлення долі молодої особи, як члена молодого покоління та майбутнього України.

Обставинами, що помʼякшують покарання, є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування збитку та скоєння злочину неповнолітнім. За місцем проживання та навчання юнак характеризується позитивно, також суд бере до уваги відомості про незадовільний стан здоровʼя.

Обвинуваченого засудили до п’яти років позбавлення волі умовно, звільнивши з іспитовим строком два роки.

На період випробувального строку хлопцю, зокрема, забороняється залишати місце проживання із 19:00 до 06:00 години, а також користуватися месенджером Telegram.

Раніше повідомлялося, що на Івано-Франківщині повідомлено про підозру двом місцевим жителям, які на замовлення підпалювали «військові» автівки. 

Також у Києві викрито «на гарячому» матір та сина, які палили авто військових на замовлення. Правоохоронці повідомили про підозру у навмисному підпалі автомобіля 48-річній жінці та її неповнолітньому сину.  

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Теги: відео Telegram військові Одещина втрати вирок навчання автомобіль гроші

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