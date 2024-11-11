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Підпал історичної пам'ятки. У Хмельницькому знищено унікальну будівлю

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Підпал історичної пам'ятки. У Хмельницькому знищено унікальну будівлю
Станом на 11 листопада відомо, що у Хмельницькому поліція проводить розслідування пожежі в історичній будівлі у центрі міста
фото: скриншот із відео

Ще у 1970-х споруду внесли до переліку пам'яток історії місцевого значення, а в 2010-му – до об'єктів культурної спадщини

В ніч на 10 листопада у Хмельницькому сталася масштабна пожежа в будівлі колишнього музичного училища імені В. І. Заремби. Про пожежу в старовинній будівлі повідомило Головне управління ДСНС у Хмельницькій області.

Там поінформували, що повідомлення про те, що загорілася будівля на вул. Проскурівській отримали 9 листопада о 21:03. Вогонь охопив другий поверх будівлі та дах. Пожежу площею 1000 квадратних метрів гасили близько двох годин.

Водночас у самому Хмельницькому музичному училищі імені В. І. Заремби зазначають, що пожежа в будівлі сталася за кілька днів до судового засідання про виключення частини будівлі з переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. 

«Після того, як музичне училище переїхало на Прибузьку, приміщення передали на баланс обласного краєзнавчого музею. Там планували провести реставрацію, але не знайшли на неї грошей. У 2021 році Хмельницька обласна рада виставила приміщення площею 1417,7 м.кв на аукціон з умовою збереження архітектурної памʼятки. Його майже за 30 млн грн виграло ТОВ «Проскурівінвест», власником якого був Олександр Чернов. Після продажу підприємство мало б підписати охоронне зобов'язання, але почало оскаржувати історичний статус будівлі», – йдеться у повідомленні.

Будівля до пожежі
Будівля до пожежі
фото: Хмельницьке музичне училище ім В. І Заремби

У листопаді 2023 «Проскурівінвест» звернувся до Хмельницького окружного адміністративного суду. У позові зазначали, що будівля внесена у перелік памʼяток як «Будинок, де розміщувався штаб 1-го кінного корпусу Червоного козацтва», а це нібито порушує закон про декомунізацію і вона «не має ні історичної, ні культурної, ні архітектурної цінності».

Через місяць, у грудні 2023 року, суддя Петро Салюк зобовʼязав Департамент інформаційної діяльності виключити будівлю з переліку памʼяток історії міста Хмельницького. Обласна прокуратура подавала апеляцію на це рішення, але безуспішно, повідомляють в училищі.

Громадський діяч Андрій Попик опублікував світлини із згорілою будівлею та зазначив, що підпал стався в День працівника культури.

«З Днем працівника культури, йопта! Підпалили добротно, щоб по всьому периметру погоріло», – написав Попик.

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фото: Facebook / Andriy Popyk

Станом на 11 листопада відомо, що слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

В межах розслідування криміналісти провели огляд місця події із застосуванням 3D сканера, який дає можливість створити точну об’ємну модель будівлі. Також слідчі вивчають відео з камер спостереження, розташованих неподалік приміщення. З метою встановлення точних причин займання призначена низка спеціалізованих експертиз. Наразі в кримінальному провадженні є підозрювані особи, йдеться у повідомленні.

За повідомленням прокуратури, вже призначено експертизу вилучених нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, у Львові під ранок, 18 вересня, згорів кінотеатр «Дзвін». Будівля повністю згоріла, ймовірно, її підпалили. 

Як відомо, наприкінці 2018-го мерія вирішила відкрити у приміщенні занедбаного кінотеатру музей Гідності, для цього навіть створили окреме комунальне підприємство. Проте весь процес зупинився, бо на це майно нібито претендувало підприємство, створене із членів колективу колишнього кінотеатру.

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Теги: культурна спадщина будинок Хмельницький забудова пожежа

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