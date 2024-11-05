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У Вінниці судитимуть хлопця за підпал ТЦК

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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У Вінниці судитимуть хлопця за підпал ТЦК
Прокурори передали до суду справу стосовно молодика, який підпалив ТЦК
фото: Вінницька міська прокуратура

За місцем тимчасового проживання фігуранта був проведений санкціонований обшук, під час якого вилучені речові докази вчинення злочину

Молодий чоловік обвинувачується в тому, що у липні цього року здійснив підпал адміністративної будівлі Вінницького обласного ТЦК та СП саморобною запальною сумішшю за завданням особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, з яким спілкувався за допомогою месенджера Telegram. Про це пише пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

«Обвинувачений фільмував «виконання завдання» на відео для звітності перед куратором. Після чого від нього мав отримати переказ у сумі близько 80 тис. грн. Упродовж доби молодика було встановлено та затримано співробітниками служби безпеки. За місцем його тимчасового проживання був проведений санкціонований обшук, під час якого вилучені речові докази вчинення злочину», – зазначено в повідомленні.

Надалі хлопцю було повідомлено про підозру та судом до нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна. Неповнолітнім за вказаний злочин може бути призначено покарання до 10 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Нагадаємо, що СБУ та Нацполіція ліквідували схему ухилення від мобілізації на Вінниччині. Серед фігурантів справи: адвокатка та член місцевої військово-лікарської комісії. За кожну фіктивну довідку про непридатність до служби ділки отримували від шести до десяти тисяч доларів. 

 

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Теги: Вінниця поліція ТЦК

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