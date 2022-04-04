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    Події в Україні

    Сумщина: ЗСУ проводять зачистку, рашисти вивели техніку й багато солдат

    Живицький каже, що&nbsp;техніка, броня, артилерія ворогів вийшли - Сумщина: ЗСУ проводять зачистку, рашисти вивели техніку й багато солдат
    Живицький каже, що техніка, броня, артилерія ворогів вийшли
    фото: ЗСУ

    Про повне звільнення області говорити ще зарано

    Із Сумщини Збройні Сили України виганяють російську техніку й більшість солдат. Зокрема, наші військові прогнали колони окупантів, які заходили у область. Відповідну інформацію ввечері 3 квітня розповів глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Дмитро Живицький розповів, що російські війська з 3 квітня почали виходити з області на свою територію. Політик пригадав, що в останній тиждень спостерігали велике накопичення російських військ від Білопілля до Конотопу – в Білопільській, Путивльській, Буринській, Ново-Слобідській, Попівській громадах і навколо самого Конотопа.

    «Заходили нові колони, вони окопувались, чинили терор на території області, в громадах, обстрілювали мирних мешканців. Стріляли невпорядковано, куди попало – по лісах, будинках, вулиці з танків, гранатометів, автоматів, кулеметів. Проте наші Збройні Сили спільно з теробороною як почали гнати нечисть з Київської області, то прогнали їх через усю Чернігівську область», – розповів Дмитро Живицький.

    Наші ЗСУ артилерією гатили по окупантах, які відходили в Росію.

    «Сьогодні (3 квітня – ред.) ще зарано говорити про повне тотальне звільнення області, але техніка, броня, артилерія вийшли. Залишились ще деякі невеличкі групи, які зараз виявляються, проводиться зачистка Сумської області, Конотопського району», – пояснив глава Сумської ОВА.

    До речі, російська армія, відходячи, просто залишає своїх солдатів. Тому вони ще можуть бути в області – потрібно бути дуже обережними, бо солдати Росії налякані. Відомо, що їх може бути немало.

    Нагадаємо, ворог готується до наступу на Сумщину – Данілов.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна Сумщина військові Україна речі окупація солдат звільнення #stoprussia
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    Сумщина: ЗСУ проводять зачистку, рашисти вивели техніку й багато солдат