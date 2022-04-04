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    Події в Україні

    У Каховці окупанти викрали чотирьох учасників мирного мітингу (фото)

    Наразі невідомо, де викрадені люди - У Каховці окупанти викрали чотирьох учасників мирного мітингу (фото)
    Наразі невідомо, де викрадені люди
    фото: novakahovka.city

    Російські військові напали на беззбройних людей

    У неділю, 3 квітня, в Каховці Херсонської області пройшов мирний мітинг проти окупації міста, на якому російські військові захопили не менше чотирьох осіб. Про це повідомляється на сторінці Каховської міської територіальної громади в Facebook.

    Російські окупанти затримали Ігоря Бахура, 1983 року народження; Олену Бубнову, 1990 року народження; Юрія Гедзика, 1974 року народження; Анатолія Качинського, 1985 року народження.

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    Анатолій Качинський. фото: Каховська міська територіальна громада
    Олена Бубнова. фото: Каховська міська територіальна громада
    Ігор Бахур фото: Каховська міська територіальна громада
    Гедзик Юрій. фото: Каховська міська територіальна громада

    Крім того, під час участі в мітингу двоє цивільних отримали поранення гумовими кулями. Одному куля влучила в стегно, іншому в шию. Зараз загрози їхнім життям вже немає.

    Нагадаємо, учора в Каховці окупанти пострілами з автоматів розігнали проукраїнський мітинг.

    Як повідомлялося, агресору не вдалося повторити в Херсонській області «кримський сценарій» і створити ілюзія підтримки окупантів з боку населення. Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський на своїй сторінці у Facebook.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина військові громада Україна Facebook окупація #stoprussia
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    У Каховці окупанти викрали чотирьох учасників мирного мітингу (фото)