У Каховці окупанти викрали чотирьох учасників мирного мітингу (фото)

Російські військові напали на беззбройних людей

У неділю, 3 квітня, в Каховці Херсонської області пройшов мирний мітинг проти окупації міста, на якому російські військові захопили не менше чотирьох осіб. Про це повідомляється на сторінці Каховської міської територіальної громади в Facebook.

Російські окупанти затримали Ігоря Бахура, 1983 року народження; Олену Бубнову, 1990 року народження; Юрія Гедзика, 1974 року народження; Анатолія Качинського, 1985 року народження.

Крім того, під час участі в мітингу двоє цивільних отримали поранення гумовими кулями. Одному куля влучила в стегно, іншому в шию. Зараз загрози їхнім життям вже немає.

Нагадаємо, учора в Каховці окупанти пострілами з автоматів розігнали проукраїнський мітинг.

Як повідомлялося, агресору не вдалося повторити в Херсонській області «кримський сценарій» і створити ілюзія підтримки окупантів з боку населення. Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський на своїй сторінці у Facebook.