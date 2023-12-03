Поліція прокоментувала заяву про побиття Дубінського
Слідчі перевірили повідомлення нардепа
Правоохоронці не підтвердили заяву народного депутата Олександра Дубінського про нібито його побиття у Лук’янівському СІЗО. Про це повідомила поліція Києва.
«До поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що протягом двох діб його підзахисному, народному депутатові, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі наносили тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні.
Слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до Лук’янівського СІЗО для зʼясування обставин події.
«За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась», – заявили правоохоронці.
Нагадаємо, що вчора адвокати Дубінського, який зараз перебуває у Лук'янівському СІЗО, заявили, що його побили. Через це нардеп попросив, щоб його перевели в СІЗО при СБУ та надали охорону.
Як відомо, 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.
До слова, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав. Також нардеп може бути відкликаний із Комітету Верховної Ради з питань фінансів.
Як повідомлялося, Печерський суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного в держзраді нардепа Дубінського. Також під арешт потрапило майно його матері та колишньої дружини.
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