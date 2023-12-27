Уряд пропонує правоохоронцям роздавати повістки: Нацполіція відповіла

Іван Вигівський: «Ми й так максимально допомагаємо стосовно мобілізації, встановлюємо місця перебування ухилянтів»

Представники правоохоронних органів не готові взяти на себе депутатську ініціативу роздавати повістки самостійно, тобто без участі військових. Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський в інтервʼю «Українським Новинам».

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«З одного боку, ми документуємо сотні кримінальних правопорушень серед представників ТЦК і СП, де вони отримують неправомірну вигоду, і таким чином люди не йдуть служити. Виходить, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати? Тому, я вважаю, що в нас достатньо роботи. Ми й так максимально допомагаємо стосовно мобілізації, встановлюємо місця перебування ухилянтів», – заявив Вигівський.

Голова Нацполіції також додав, що правоохоронцями і без нових депутатських ініціатив вистачає роботи. «У нас дуже багато свого функціоналу, і ми вважаємо, що кожен повинен займатися своєю роботою. Ми і так підхоплюємо різноманітні моменти. Чому? Бо поліція найбільший правоохоронний орган, тому ми і підставляємо плече іншим правоохоронним структурам, і якщо ми цього не будемо робити, то деякі важливі напрямки роботи просто впадуть», – зауважив Вигівський.

Нагадаємо, попри діджиталізацію процесу мобілізації, уряд все ж таки пропонує у новому законопроєкті № 10378 наділити поліцейських повноваженнями роздавати повістки. Досі повістки мають право вручати військові ТЦК та СП. Крім цього, уряд хоче законодавчо закріпити надання дозволу поліцейському або військовому ТЦК та СП фільмувати і фотографувати процес вручення повістки.