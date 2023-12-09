Із укриття Авдіївського коксохіму евакуйовано 12 людей

Люди прийшли в укриття заводу з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та попросили прихистку

Дванадцять людей, які переховувалися в укритті Авдіївського коксохімічного заводу, вдалося евакуювати до більш безпечного регіону. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, пише «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Барабаша, ці 12 людей прийшли в укриття заводу з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та попросили прихистку.

«Залишалось 12 людей, це цивільні, частина з них працювала в підрядних організаціях, які по договору працювали на коксохімі. Вони знали, які там укриття є. І тому вони попросились», – розказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомив Віталій Барабаш, було дуже складно їх вмовити, вони не хотіли їхати.

«Після виведення, вже місяць, мабуть, як вивели всіх працівників коксохіму, ці люди відмовились евакуйовуватись з заводу і залишались. Їх спочатку було 17, потім ми трьох вмовили, ще потім двох. Станом на вчора їх було 12, зараз вдалось всіх вмовити, всіх вивезли», – зазначив він.

Як розказав начальник МВА, люди перебувають у Покровську.

«Хтось із них поїде далі, хтось залишиться в Донецькій області. Як забажають», – розказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі з евакуйованими працюють психологи.

«Краще їх зараз не чіпати. Це дев'ять чоловіків і три жінки», – сказав Барабаш.

Барабаш також розказав, що в евакуації людей брали участь поліція, волонтери та працівники АКХЗ.

4 грудня в Авдіївській міській військовій адміністрації з'ясували, що 12-річний хлопець, якого переховували від евакуації батьки, виїхав з міста.

«Знайшли ми цю родину з хлопчиком, вони виїхали. 12-річного хлопчика батьки ховали від евакуації близько чотирьох місяців, стільки ж часу вони не отримували гуманітарну допомогу. В Авдіївці немає жодної дитини», – повідомляв Барабаш.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, російські загарбники не припиняють штурмів Авдіївського коксохімічного заводу. Втім, на саме підприємство окупантам не вдалося зайти жодного разу.

Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися на південь від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки) і на захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки) на північному фланзі Авдіївки, а також на південному фланзі в районі Первомайського та Сєверного. (6 км на захід від Авдіївки).

Також повідомлялося, що загарбники готуються застосувати важку техніку у третій хвилі штурмів Авдіївки та чекають сприятливої погоди, аби здійснити атаку.