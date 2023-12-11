Балістичний удар по Києву: поліція уточнила наслідки російської атаки

За однією адресою уламки ракети впали на відкриту територію, без пожежі

Збиті уламки російської ракети впали у Дарницькому районі столиці. Наразі правоохоронці документують наслідки ранкового ракетного обстрілу Києва. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Телеграмі.

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За однією адресою уламки ракети впали на відкриту територію, без пожежі.

За іншою адресою, зауважив міністр, вибуховою хвилею пошкоджені вікна приватного будинку. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виявлено.

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Ще за однією адресою пошкоджено паркан та вибито шибки. Виявлені четверо потерпілих, підкреслив Клименко.

На місці подій працювали 10 рятувальників і дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки. Поліція задокументувала наслідки чергового воєнного злочину Росії, наголосив очільник МВС.

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 російські окупанти завдали чергового удару по Києву ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі. За даними мера міста Віталія Кличка, внаслідок атаки ворога уламок ракети пошкодив у Дарницькому районі недобудовану будівлю. Пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок упав на газон. Без горіння.

Водночас, в одній з громад області зафіксовано падіння уламків на подвір’я приватного будинку. Пошкоджено паркан та будівлю. Усі оперативні служби вже працюють на місці.

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У соцмережі з’явилися фото наслідків нічної ракетної атаки на Київ.

Сили оборони у ніч на 11 грудня знищили 18 БпЛА Shahed-136/131 та вісім балістичних ракет.