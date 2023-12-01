У ще п'ятьох областях запрацювала телефонна служба 112
Дзвінок на 112 дозволяє значно прискорити процес з'єднання з екстреною службою
У п'ятьох регіонах України запрацював комунікаційний центр Служби 112, що дозволить викликати будь-яку екстрену службу за одним номером. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.
«У ці хвилини на Львівщині розпочинає роботу комунікаційний центр Служби 112. Оператори Служби, які працюють у Львові, володіють англійською, польською, чеською та турецькою мовами», – сказав він.
Крім того, відтепер виклик екстрених служб за єдиним номером 112 доступний у Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.
Це означає, що тепер можна викликати всі екстрені служби за єдиним номером – 112. Це дозволяє значно прискорити процес з'єднання з екстреною службою та посилює комунікацію між підрозділами.
Клименко додав, що протягом 2024 року комунікаційні центри 112 планують запустити у Дніпрі та Одесі.
Нагадаємо, відкриття першого комунікаційного центру Служби 112 у Києві відбулося за участі президента України у липні цього року. За цей час оператори прийняли майже 350 тисяч викликів.
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