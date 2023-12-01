У ще п'ятьох областях запрацювала телефонна служба 112

Дзвінок на 112 дозволяє значно прискорити процес з'єднання з екстреною службою

У п'ятьох регіонах України запрацював комунікаційний центр Служби 112, що дозволить викликати будь-яку екстрену службу за одним номером. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

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«У ці хвилини на Львівщині розпочинає роботу комунікаційний центр Служби 112. Оператори Служби, які працюють у Львові, володіють англійською, польською, чеською та турецькою мовами», – сказав він.

Крім того, відтепер виклик екстрених служб за єдиним номером 112 доступний у Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

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Це означає, що тепер можна викликати всі екстрені служби за єдиним номером – 112. Це дозволяє значно прискорити процес з'єднання з екстреною службою та посилює комунікацію між підрозділами.

Клименко додав, що протягом 2024 року комунікаційні центри 112 планують запустити у Дніпрі та Одесі.

112 – це «єдине вікно» для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Воно використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, дозволяючи не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

Нагадаємо, відкриття першого комунікаційного центру Служби 112 у Києві відбулося за участі президента України у липні цього року. За цей час оператори прийняли майже 350 тисяч викликів.