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У Києві підлітки надивилися російського серіалу і пішли бити та грабувати ровесників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві підлітки надивилися російського серіалу і пішли бити та грабувати ровесників
Порушники зізнались, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати
фото: Нацполіція

Зловмисникам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі

Правоохоронці викрили групу юнаків, які готувались вчинити серію злочинів на території столиці. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Наслідуючи приклад російського серіалу, порушники організували та скоїли напад на 16-річного хлопця. Двом фігурантам, серед яких неповнолітній, оголошено про підозру у вчиненні грабежу із застосуванням насильства. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

У Києві підлітки надивилися російського серіалу і пішли бити та грабувати ровесників фото 1

Зазначається, що на початку грудня цього року до поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що невідомі побили та пограбували його 16-річного сина. До розкриття цього злочину були залучені оперативники, ювенальні поліцейські, слідчі та аналітики кримінального аналізу.

«Ми дізнались, що група юнаків, серед яких переважно неповнолітні, планувала вчиняти злочини на території столиці. Зловмисники залучили до своєї протиправної діяльності дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів. Надалі, компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч. Так відбулось і цього разу – молодики побили хлопця, коли той прямував на побачення та відібрали мобільний телефон. Ґаджет потерпілого одразу здали до ломбарду, а «виручені» кошти розподілили між собою», – зазначив начальник Подільського управління поліції Юрій Трембіцький.

У Києві підлітки надивилися російського серіалу і пішли бити та грабувати ровесників фото 2
У Києві підлітки надивилися російського серіалу і пішли бити та грабувати ровесників фото 3

Порушники зізнались, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати.

Викрадений мобільний телефон поліцейські розшукали та вилучили у якості речового доказу. Двом фігурантам, 2006 та 2007 років народження, слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – це грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану.

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, чому українські діти підсіли на російський серіал «Слово пацана» та що із ним не так.

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Теги: серіал Київ поліція пограбування

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