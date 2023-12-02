Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки та легкове авто: є постраждалі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки та легкове авто: є постраждалі
Погодні умови ускладнюють рух транспорту
фото: Патрульна поліція Львівської області

Унаслідок аварії було ускладнено проїзд 

Пізно ввечері 1 грудня на трасі Київ-Чоп сталося ДТП з потерпілими. Про це повідомила Патрульна поліція Львівської області. 

Відбулося зіткнення двох вантажівок та легкового автомобіля. Унаслідок аварії проїзд на цій ділянці автодороги ускладнений.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу населеного пункту Верхнє Синьовидне.

«Патрульні організували реверсний проїзд. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху! Будьте уважні на дорозі!» – йдеться в повідомлені.

Також поліція повідомила, що погодні умови ускладнюють рух транспорту. Станом на 00:00 опади не припинялися.

Зазначається, що патрульні поліцейські скеровують у найскладніші ділянки для негайного реагування дорожні служби. Інтенсивність руху на автомобільних дорогах Львівщини низька. 

Нагадаємо, 1 грудня на Печерську в Києві сталася аварія, внаслідок якої загинули двоє людей. Водій автомобіля «Тойота», рухаючись по проїжджій частині на вулиці Староноводницькій виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем «Рено».

Раніше повідомлялося, що на автодорозі «Львів-Шегині» у селі Зимна Вода Львівського району водій карети швидкої допомоги наїхав на двох пішоходів.

Теги: ДТП поліція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заворушення сталися перед матчем між польською «Легію» та англійською «Астон Віллою»
Польські футбольні фанати влаштували сутички в Бірмінгемі, є поранені
Вчора, 06:32
Зґвалтував та пограбував: раніше засуджений житель Дніпра підозрюється у нападі на жінку
Зґвалтував та пограбував: раніше засуджений житель Дніпра підозрюється у нападі на жінку
24 листопада, 08:44
17-річний хлопець був з явними ознаками алкогольного сп’яніння
В Одесі підліток влаштував стрілянину на вулиці
29 листопада, 20:48
Учень 9-класу отримав поранення в області грудної клітини
На Прикарпатті під час гурткових занять загинув школяр: деталі трагедії
22 листопада, 19:00
У КМДА поінформували, що не погоджуючись із результатами перевірки
У Департаменті захисту довкілля КМДА проходять обшуки
24 листопада, 16:08
Причини, з яких чоловік напав на дітей, невідомі
На Харківщині чоловік облив компанію підлітків бензином та підпалив (відео)
28 листопада, 19:13
Актор вважає вирок несправедливим. І додав: у суду були всі можливості, щоб призначити йому штраф від 170 тис. грн
Вирок Остапу Ступці. За що відомий актор потрапить до виправного центру
Вчора, 09:57
В автокатастрофі у Польщі загинули троє українців
Влада розкрила деталі смертельної ДТП з українцями в Польщі
19 листопада, 14:38
Поранених доставлено до лікарень «Шаарей Цедек» та «Адаса Ейн-Керем»
В Єрусалимі невідомі відкрили вогонь по людях на зупинці: є загиблі (відео)
30 листопада, 09:13

Події в Україні

Російська влада бреше про активну оборону Авдіївки – ISW
Російська влада бреше про активну оборону Авдіївки – ISW
Німецький концерн Rheinmetall повідомив, коли почне виробляти бронетехніку в Україні
Німецький концерн Rheinmetall повідомив, коли почне виробляти бронетехніку в Україні
На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки та легкове авто: є постраждалі
На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки та легкове авто: є постраждалі
ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки – ISW
ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки – ISW
«Розслаблятися не варто». Розвідка розповіла, якою буде цьогорічна зима
«Розслаблятися не варто». Розвідка розповіла, якою буде цьогорічна зима
У передмісті Дніпра пролунав вибух
У передмісті Дніпра пролунав вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Прикордонники не випустили Порошенка з України: реакція СБУ
16K
Стало відомо, хто заборонив Порошенку виїхати за кордон
14K
Новий церковний календар на грудень. Коли святкуємо Миколая та Різдво
12K
Генерал Муженко роз’яснив, навіщо Росії насправді потрібні перемовини
11K
Державна зрада – сімейний бізнес. Найвідоміші династії – 3
11K
Мін'юст розкуркулює синів комуніста Симоненка: список майна, яке можуть втратити спадкоємці

Новини

Сніг і дощ, місцями туман: прогноз погоди на 2 грудня
Сьогодні, 03:40
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:47
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
Вчора, 06:59
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 грудня
Вчора, 03:42
ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
Вчора, 03:31

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua