На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки та легкове авто: є постраждалі

Унаслідок аварії було ускладнено проїзд

Пізно ввечері 1 грудня на трасі Київ-Чоп сталося ДТП з потерпілими. Про це повідомила Патрульна поліція Львівської області.

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Відбулося зіткнення двох вантажівок та легкового автомобіля. Унаслідок аварії проїзд на цій ділянці автодороги ускладнений.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу населеного пункту Верхнє Синьовидне.

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«Патрульні організували реверсний проїзд. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху! Будьте уважні на дорозі!» – йдеться в повідомлені.

Також поліція повідомила, що погодні умови ускладнюють рух транспорту. Станом на 00:00 опади не припинялися.

Зазначається, що патрульні поліцейські скеровують у найскладніші ділянки для негайного реагування дорожні служби. Інтенсивність руху на автомобільних дорогах Львівщини низька.

Нагадаємо, 1 грудня на Печерську в Києві сталася аварія, внаслідок якої загинули двоє людей. Водій автомобіля «Тойота», рухаючись по проїжджій частині на вулиці Староноводницькій виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем «Рено».

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Раніше повідомлялося, що на автодорозі «Львів-Шегині» у селі Зимна Вода Львівського району водій карети швидкої допомоги наїхав на двох пішоходів.