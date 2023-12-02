На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки та легкове авто: є постраждалі
Унаслідок аварії було ускладнено проїзд
Пізно ввечері 1 грудня на трасі Київ-Чоп сталося ДТП з потерпілими. Про це повідомила Патрульна поліція Львівської області.
Відбулося зіткнення двох вантажівок та легкового автомобіля. Унаслідок аварії проїзд на цій ділянці автодороги ускладнений.
Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу населеного пункту Верхнє Синьовидне.
«Патрульні організували реверсний проїзд. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху! Будьте уважні на дорозі!» – йдеться в повідомлені.
Також поліція повідомила, що погодні умови ускладнюють рух транспорту. Станом на 00:00 опади не припинялися.
Зазначається, що патрульні поліцейські скеровують у найскладніші ділянки для негайного реагування дорожні служби. Інтенсивність руху на автомобільних дорогах Львівщини низька.
Нагадаємо, 1 грудня на Печерську в Києві сталася аварія, внаслідок якої загинули двоє людей. Водій автомобіля «Тойота», рухаючись по проїжджій частині на вулиці Староноводницькій виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем «Рено».
Раніше повідомлялося, що на автодорозі «Львів-Шегині» у селі Зимна Вода Львівського району водій карети швидкої допомоги наїхав на двох пішоходів.
Коментарі — 0