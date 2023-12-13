Нічна атака на столицю: Кличко прибув на місце падіння уламків ракети (фото, відео)

На даний час відомо про 53 постраждалих, з них шестеро дітей

Наразі на місце падіння уламків ракети у Дніпровському районі столиці прибув мер міста Віталій Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Оглянув житловий будинок в Дніпровському районі, що постраждав вночі від ворожого обстрілу, та поспілкувався з мешканцями.

Уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. Внаслідок цього пошкоджений і будинок, і дитячий садок, розташований поруч. У дворі згоріли припарковані авто, а також повилітали шибки в прилеглих будинках та школі», – написав Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі тривають слідчо-оперативні дії, після яких людям дозволять забрати необхідні речі, а вибиті шибки комунальники затягнуть плівкою. Після цього місто розпочне свою експертизу – якщо несучі конструкції будинку неушкоджені, то ми оперативно відновимо житло, аби мешканці якомога швидше повернулись до своїх домівок.

«Якщо ж пошкодження конструкцій критичні, будемо розглядати варіант капітального відновлення будинку. Також відновлювати доведеться і дитсадок» – додав мер.

Відомо, що мешканців багатоповерхового житлового будинку в Дніпровському районі столиці, який зазнав найбільших пошкоджень внаслідок нічної ракетної атаки на столицю тимчасово прихистять в Пункті Незламності. Його відкрили на території школи №98, що розташована поруч. Дітей, які вчаться в цьому навчальному закладі перевели на дистанційну форму навчання.. місцях працюють рятувальники, поліцейські та медики.

У ніч проти 13 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по столиці. Унаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджено чотири багатоквартирні та чотири приватні житлові будинки, а також комунальні споруди. Поліція Києва документує наслідки нічного ворожого обстрілу столиці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

20 фото На весь екран







































Як зазначається, на даний час відомо про 53 постраждалих, з них шестеро дітей. Госпіталізовані до лікарні 18 осіб.

Також пошкоджені 19 автомобілів, чотири із яких повністю знищені.

Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після яких у місті було оголошено повітряну тривогу.

Зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах столиці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у Дніпровському районі унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на шостому поверсі. На момент прибуття пожежних підрозділів у дворі будинку палало вісім автівок.

Загалом було врятовано 17 осіб, з яких п'ятеро людей, які не могли самостійно пересуватися, та семеро дітей. На безпечну відстань евакуйовано 25 осіб.

У Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння житлового будинку на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідовано. Ще за двома адресами в Деснянському районі було виявлено падіння уламків на відкритій території.