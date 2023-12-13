Нічна атака на столицю: Кличко прибув на місце падіння уламків ракети (фото, відео)
На даний час відомо про 53 постраждалих, з них шестеро дітей
Наразі на місце падіння уламків ракети у Дніпровському районі столиці прибув мер міста Віталій Кличко.
«Оглянув житловий будинок в Дніпровському районі, що постраждав вночі від ворожого обстрілу, та поспілкувався з мешканцями.
Уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. Внаслідок цього пошкоджений і будинок, і дитячий садок, розташований поруч. У дворі згоріли припарковані авто, а також повилітали шибки в прилеглих будинках та школі», – написав Кличко.
Наразі тривають слідчо-оперативні дії, після яких людям дозволять забрати необхідні речі, а вибиті шибки комунальники затягнуть плівкою. Після цього місто розпочне свою експертизу – якщо несучі конструкції будинку неушкоджені, то ми оперативно відновимо житло, аби мешканці якомога швидше повернулись до своїх домівок.
«Якщо ж пошкодження конструкцій критичні, будемо розглядати варіант капітального відновлення будинку. Також відновлювати доведеться і дитсадок» – додав мер.
Відомо, що мешканців багатоповерхового житлового будинку в Дніпровському районі столиці, який зазнав найбільших пошкоджень внаслідок нічної ракетної атаки на столицю тимчасово прихистять в Пункті Незламності. Його відкрили на території школи №98, що розташована поруч. Дітей, які вчаться в цьому навчальному закладі перевели на дистанційну форму навчання.. місцях працюють рятувальники, поліцейські та медики.
У ніч проти 13 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по столиці. Унаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджено чотири багатоквартирні та чотири приватні житлові будинки, а також комунальні споруди. Поліція Києва документує наслідки нічного ворожого обстрілу столиці.
Як зазначається, на даний час відомо про 53 постраждалих, з них шестеро дітей. Госпіталізовані до лікарні 18 осіб.
Також пошкоджені 19 автомобілів, чотири із яких повністю знищені.
Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після яких у місті було оголошено повітряну тривогу.
Зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах столиці.
Як повідомлялося, у Дніпровському районі унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на шостому поверсі. На момент прибуття пожежних підрозділів у дворі будинку палало вісім автівок.
Загалом було врятовано 17 осіб, з яких п'ятеро людей, які не могли самостійно пересуватися, та семеро дітей. На безпечну відстань евакуйовано 25 осіб.
У Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння житлового будинку на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідовано. Ще за двома адресами в Деснянському районі було виявлено падіння уламків на відкритій території.
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