Вибух у сільраді на Закарпатті: що відомо про стан постраждалих
Троє осіб досі перебувають в стабільно важкому стані. Серед них і підривник
Унаслідок підриву гранат у будівлі сільради у Керецьках на Закарпатті в лікарні досі перебувають два десятки осіб. Троє пацієнтів у важкому стані. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний, передає «Укрінформ».
«Після вибуху до закладів охорони здоров'я звернулися 23 людини. На сьогодні 19 людей знаходяться в Свалявській лікарні, кількох із них перевозять до спеціалізованих медзакладів для надання спеціалізованої допомоги», – сказав Пешеничний.
За його словами, троє осіб досі перебувають в стабільно важкому стані. Серед них і підривник. Чотирьох постраждалих сьогодні випишуть.
«Я хочу подякувати медикам, які спрацювали надзвичайно професійно. Завдяки цьому станом на сьогодні маємо одну жертву теракту - чоловік помер у лікарні. На жаль, через велику втрату крові (до 40-45%) в нього почалися безповоротні зміни в організмі, його не змогли врятувати», – поінформував Пшеничний.
Також він зазначив, що на сесії Керецьківської сільради був медик, який надав першу допомогу - ці дії допомогли зберегти життя багатьом людям.
За характером травм у всіх постраждалих діагностовано акубаротравми та уламкові пошкодження верхніх та нижніх кінцівок і тіла. У сімох осіб були пошкодження судин, всі прооперовані впродовж перших двох годин.
Нагадаємо, 15 грудня у селі Керецьки Хустського району під час засідання сесії сільради один із депутатів кинув на підлогу в залі гранати, які одразу здетонували.
За оновленими даними, від підриву гранат постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Це 16 чоловіків і сім жінок віком від 28 до 68 років.
15 грудня їх госпіталізували до кількох медзакладів області з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. У більшості діагностували осколкові поранення. 16 грудня один із чоловіків помер у лікарні від отриманих травм.
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