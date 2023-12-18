Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Вибух у сільраді на Закарпатті: що відомо про стан постраждалих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух у сільраді на Закарпатті: що відомо про стан постраждалих
За характером травм у всіх постраждалих діагностовано акубаротравми та уламкові пошкодження верхніх та нижніх кінцівок і тіла
фото: пресслужба поліції

Троє осіб досі перебувають в стабільно важкому стані. Серед них і підривник

Унаслідок підриву гранат у будівлі сільради у Керецьках на Закарпатті в лікарні досі перебувають два десятки осіб. Троє пацієнтів у важкому стані. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний, передає «Укрінформ».

«Після вибуху до закладів охорони здоров'я звернулися 23 людини. На сьогодні 19 людей знаходяться в Свалявській лікарні, кількох із них перевозять до спеціалізованих медзакладів для надання спеціалізованої допомоги», – сказав Пешеничний.

За його словами, троє осіб досі перебувають в стабільно важкому стані. Серед них і підривник. Чотирьох постраждалих сьогодні випишуть.

«Я хочу подякувати медикам, які спрацювали надзвичайно професійно. Завдяки цьому станом на сьогодні маємо одну жертву теракту - чоловік помер у лікарні. На жаль, через велику втрату крові (до 40-45%) в нього почалися безповоротні зміни в організмі, його не змогли врятувати», – поінформував Пшеничний.

Також він зазначив, що на сесії Керецьківської сільради був медик, який надав першу допомогу - ці дії допомогли зберегти життя багатьом людям.

За характером травм у всіх постраждалих діагностовано акубаротравми та уламкові пошкодження верхніх та нижніх кінцівок і тіла. У сімох осіб були пошкодження судин, всі прооперовані впродовж перших двох годин.

Нагадаємо, 15 грудня у селі Керецьки Хустського району під час засідання сесії сільради один із депутатів кинув на підлогу в залі гранати, які одразу здетонували.

За оновленими даними, від підриву гранат постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Це 16 чоловіків і сім жінок віком від 28 до 68 років.

15 грудня їх госпіталізували до кількох медзакладів області з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. У більшості діагностували осколкові поранення. 16 грудня один із чоловіків помер у лікарні від отриманих травм.

Читайте також:

Теги: медик поранення чоловік суд поліція Закарпаття

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Позивач має право оскаржити рішення у Верховному суді України
Мешканець Сум вимагає перейменувати Україну, заборонити сало та замінити гривні
23 листопада, 12:20
У минулому році максимальна пенсія військових складала трохи більш як 20 тис грн
Які документи потрібні для призначення «військової» пенсії: роз’яснення Пенсійного фонду
6 грудня, 08:55
«Лікарі боряться за життя»: акторка Катерина Тишкевич потрапила до реанімації
«Лікарі боряться за життя»: акторка Катерина Тишкевич потрапила до реанімації
11 грудня, 01:51
Нелю Штепу судять з 2014 року
Обвинувачена у сепаратизмі Неля Штепа втекла? Суд забив на сполох
24 листопада, 11:18
У результаті ДТП працівник поліції отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню
П'яний водій, який збив патрульного у Києві, отримав підозру
25 листопада, 19:23
Вночі ворог завдав удару по смт Ківшарівка. Зафіксовано влучання між житловими будинками
Ракетний удар по Кривому Рогу, на Хмельниччині працювали сили ППО: ситуація в регіонах
28 листопада, 10:48
Активісти б'ють на сполох: до Великої Палати Верховного суду обрано двох недоброчесних суддів
Активісти б'ють на сполох: до Великої Палати Верховного суду обрано двох недоброчесних суддів
12 грудня, 22:03
Колишній адвокат Трампа Руді Джуліані
Суд оштрафував колишнього адвоката Трампа за наклеп
16 грудня, 06:48
Ізраїльські заручники, вбиті військовими ЦАХАЛу
Вбивство заручників: ЦАХАЛ розповів подробиці трагедії
Вчора, 01:05

Суспільство

Як змінився рівень довіри до Зеленського протягом війни: інфографіка
Як змінився рівень довіри до Зеленського протягом війни: інфографіка
Вибух у сільраді на Закарпатті: що відомо про стан постраждалих
Вибух у сільраді на Закарпатті: що відомо про стан постраждалих
В Україні мобілізуватимуть жінок? Влада спростувала новий фейк
В Україні мобілізуватимуть жінок? Влада спростувала новий фейк
Як нападки Безуглої вплинули на підтримку Залужного: дані соціологів
Як нападки Безуглої вплинули на підтримку Залужного: дані соціологів
Ярош назвав головне завдання України у війні на 2024 рік
Ярош назвав головне завдання України у війні на 2024 рік
Міненерго оцінило відрогідність блекаутів в Україні
Міненерго оцінило відрогідність блекаутів в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Учасник бойових дій став ухилянтом. Суд відправив військовозобов'язаного в тюрму
18K
Ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу
15K
Російський дворазовий олімпійський чемпіон Рилов відмовився їхати у Париж на умовах МОК
12K
Бій у Бєлгородській області: легіон «Свобода Росії» повідомив про результати
11K
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8754
Кордон з Україною заблокують польські фермери з новими вимогами

Новини

Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
Сьогодні, 13:44
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Сьогодні, 03:58
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Які запаси «Шахедів» у Росії: ЗСУ зробили висновок
Вчора, 10:33

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua