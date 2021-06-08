Ляпас президенту Франції. Макрон прокоментував інцидент з ударом по обличчю

За словами Макрона, у нього немає жодних побоювань і після інциденту він продовжив вітати людей і сфотографувався з ними

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував ляпас, який отримав під час візиту на південний схід Франції.

Коли Макрон підійшов привітати жителів комуни Тен-л'Ермітаж, чоловік вдарив його по обличчю. Після інциденту затримали двох осіб, зокрема ймовірного нападника.

В інтерв'ю виданню Le Dauphiné Libéré Макрон закликав не перебільшувати значення інциденту.

«Цей інцидент... на мою думку, є поодиноким випадком. Це не має відволікати від інших проблем, які стосуються життів більшості... Давайте не дозволимо агресивно налаштованим людям переважати в суспільних дебатах: вони на це не заслуговують», – сказав французький президент.

За словами Макрона, у нього немає жодних побоювань і після інциденту він продовжив вітати людей і сфотографувався з ними. Він додав, що «його ніщо не зупинить».

До слова, президент Франції під український тост відсвяткував відкриття ресторанів після карантину.

Нагадаємо, Франція відкриває свої кордони для міжнародного туризму з 9 червня. Для вакцинованих мешканців Європейського Союзу скасовується ПЛР-тест, а вакциновані туристи з більшості країн, зокрема і з України, зможуть потрапити до Франції за умови наявності ПЛР-тесту.