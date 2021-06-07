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    TikTok почав збирати біометричні ідентифікатори користувачів

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    TikTok не зміг зазначити, які розробки продукту зажадали додавання біометричних даних - TikTok почав збирати біометричні ідентифікатори користувачів
    TikTok не зміг зазначити, які розробки продукту зажадали додавання біометричних даних
    Фото з відкритих джерел

    До таких даних відносять відбитки пальців і голос з контенту, що публікують користувачі

    Популярний застосунок TikTok оновив свою політику конфіденційності в США. Про це повідомляє видання Tech Crunch.

    Компанія представила новий розділ, в якому зазначено, що застосунок «може збирати біометричні ідентифікатори і біометричну інформацію» з контенту своїх користувачів. Сюди входять такі речі, як «відбитки» обличчя і голоси. TikTok не зміг зазначити, які розробки продукту зажадали додавання біометричних даних. Але сказав, що запросить згоду в разі початку такої практики збору даних.

    До того ж, TikTok більше не дозволить відмовлятися від персоналізованої реклами.

    Деталі збору біометричних даних були представлені в нещодавно доданому розділі «Інформація про зображення і аудіо». Він розташований під заголовком «Інформація, яку ми збираємо автоматично». Це частина Політики конфіденційності TikTok, в якій перераховані типи даних, що програма збирає від користувачів, які і без того були досить об’ємними.

    Примітно, що інші соціальні мережі також розпізнають об’єкти на зображеннях, які ви завантажуєте, для використання спеціальних можливостей. Наприклад, опису того, що є на фотографії в Instagram, а також для таргетингу. Визначення того, де розміщена людина і пейзаж, може допомогти з AR-ефектами. А перетворення вимовлених слів на текст допомагає з такими функціями, як автоматичні субтитри TikTok.

    В політиці також зазначається, що ця частина збору даних призначена для додавання «спеціальних відеоефектів, для модерації контенту, для демографічної класифікації, для рекомендацій щодо контенту і реклами, а також для інших операцій, що не ідентифікують особу».

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    Теги: соціальні мережі Instagram TikTok
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    TikTok почав збирати біометричні ідентифікатори користувачів