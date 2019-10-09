У Запоріжжі маршрутка потрапила у ДТП, є жертви



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Аварія сталася на вулиці Істоміна в Запоріжжі Фото: Відділ комунікації поліції Запорізької області

Вісім осіб госпіталізовано до лікарні, з них двоє неповнолітніх

У Запоріжжі внаслідок зіткнення вантажівки та маршрутки загинула одна жінка, вісім людей травмовані.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області

«9 жовтня близько 14:20 на вулиці Істоміна сталось зіткнення маршрутки та вантажного автомобіля. За попередніми даними, внаслідок аварії загинула пасажирка маршрутки, вісім осіб госпіталізовано до лікарні, з них двоє неповнолітніх», - заявили в поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.

До слова, у Миколаївській області зіткнулися автомобілі Toyota і Lexus, в результаті чого загинули двоє співробітників поліції.

Нагадаємо, минулого тижня, з 30 вересня до 6 жовтня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 872 ДТП. Із них 33 аварії - з потерпілими.