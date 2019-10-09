  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Запоріжжі маршрутка потрапила у ДТП, є жертви

    • Розсилка
    <p>Аварія сталася на вулиці Істоміна в Запоріжжі</p> - У Запоріжжі маршрутка потрапила у ДТП, є жертви

    Аварія сталася на вулиці Істоміна в Запоріжжі

    Фото: Відділ комунікації поліції Запорізької області

    Вісім осіб госпіталізовано до лікарні, з них двоє неповнолітніх

    У Запоріжжі внаслідок зіткнення вантажівки та маршрутки загинула одна жінка, вісім людей травмовані.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області

    «9 жовтня близько 14:20 на вулиці Істоміна сталось зіткнення маршрутки та вантажного автомобіля. За попередніми даними, внаслідок аварії загинула пасажирка маршрутки, вісім осіб госпіталізовано до лікарні, з них двоє неповнолітніх», - заявили в поліції.

    Правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.

    До слова, у Миколаївській області зіткнулися автомобілі Toyota і Lexus, в результаті чого загинули двоє співробітників поліції.

    Нагадаємо, минулого тижня, з 30 вересня до 6 жовтня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 872 ДТП. Із них 33 аварії - з потерпілими.

    Запоріжжя ДТП кримінал вантажівки поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ