Убивство полковника Воронича. Оприлюднено імена кілерів

Співробітники СБУ та Нацполіції встановили місцеперебування кілерів на Київщині і ліквідували їх

Українського захисника вбили двоє осіб – чоловік і жінка

Український журналіст і військовослужбовець Юрій Бутусов розповів нові деталі про обставини вбивства російськими агентами полковника СБУ Івана Воронича у Києві. Як інформує «Главком», про це Бутусов написав у Facebook.

За його даними, двох російських агентів, які здійснили вбивство, дійсно знайшли по гарячих слідах після злочину.

«Докази їхньої причетності максимально переконливі, оскільки росіяни їх використали як одноразових. На обмін росіяни їх забирати б не стали, цінності вони ніякої для ФСБ не мають, вони діяли за гроші і крім замовника не знали нічого. Тому обидва ліквідовані при спробі чинити спротив та втекти», – пояснив журналіст.

Як стверджує Бутусов, виконавцем злочину був Гулализада Хагані, а забезпечення здійснювала Нармін Гулієва.

Обоє нібито мають паспорти Азербайджану, але тісно пов’язані з кримінальними угрупованнями в Росії, каже журналіст.

Гулієва в’їхала в Україну 15 травня з Молдови через пункт перетину Маяки-Удобне.

Хагані намагався перетнути офіційно державний кордон на тому самому пункті перетину Маяки-Удобне 27 лютого 2025-го року. Але оскільки у базах даних українських правоохоронців він був зазначений як мафіозі, у в’їзді в Україну йому офіційно відмовили та заборонили в’їзд до 2030 року. Тобто вбивця опинився та діяв в Україні нелегально.

Бутусов наголошує, що ціллю кілерів був саме Іван Воронич.

Чому саме Воронич

За даними журналіста, Іван Воронич був одним з керівників 5-го управління контррозвідки СБУ, яке було створено у 2015-му році для диверсійних операцій на тимчасово окупованих територіях. Воно знищило десятки найвідоміших командирів російських військ та спецслужб.

«Останні роки Воронич служив в іншому підрозділі СБУ, але ворог, очевидно, давно хотів помститись полковнику, і Воронич залишався серед найбільших ворогів Росії. Він заслужив найвищих відзнак України, робив кар’єру не політичними замовленнями, а справами, мав повагу бойових товаришів», – стверджує Бутусов.

За попередніми даними, на жаль, полковник Воронич проживав за місцем реєстрації у своїй квартирі, яка зазначена в усіх базах даних. В результаті росйські агенти встановили спостереження за під’їздом та через короткий час вистежили офіцера та організували вбивство.

Журналіст нагадав, що це другий за час повномасштабного вторгнення випадок організованого замаху російських спецслужб у Києві проти державних посадовців, який достовірно підтверджений та доведений.

Раніше, також у цьому році, російські агенти вчинили у Києві замах на життя військовослужбовця ЗСУ, він дивом вижив. Теракти були і в інших міцстах України і проти військових, і проти відомих волонтерів.

Кампанія терору

«Російські спецслужби давно ведуть кампанію терору в Україні, і, очевидно, масштаби засилання агентури, яку вербують у кримінальних колах, будуть збільшуватись», – припустив Бутусов.

Він не виключає, що широкомасштабні напади та вбивства громадян Азербайджану в РФ пов’язані якраз з тим, що російські спецслужби намагаються примусити певних людей вести терористичну діяльність проти України.

«Усім офіцерам ЗСУ та СБУ, деяким відомим громадським діячам, треба продумати заходи безпеки, і при можливості не проживати за місцями реєстрації або адресами, які публічно відомі, оскільки російські спецслужби, безумовно, будуть продовжувати засилати нові групи найманих вбивць», — порадив Бутусов.

Нагадаємо, у четвер, 10 липня, у Києві було вбито офіцера Служби безпеки України, ім'я якого пов'язують з таємними операціями проти Росії, включаючи наступ на Курську область. Полковник Іван Воронич, офіцер елітного Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ прослужив у відомстві десятиліття.



Саме підрозділ полковника Воронича брав участь у несподіваній операції України в Курській області. Ця операція призвела до того, що українські війська окупували частину російської території на вісім місяців, перш ніж були змушені відступити. У роки після повномасштабного вторгнення Росії полковник Воронич був частиною елітного підрозділу, відповідального за дії в «сірій зоні» між лініями фронту.

Також співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію, під час якої ліквідували агентів російських спецслужб. Ці кілери, за завданням ФСБ РФ, здійснили вбивство полковника СБУ у Києві. Операцією особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.