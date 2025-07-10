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Михальчишин розкрив важливі деталі про вбитого у Києві полковника СБУ Воронича

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Михальчишин розкрив важливі деталі про вбитого у Києві полковника СБУ Воронича
Сьогодні вранці в Києві від рук ворожого кілера загинув полковник Служби безпеки України Іван Воронич
скриншот відео

Після Революції Гідності, з початком АТО, Іван Воронич перейшов у контррозвідку

Полковник Служби безпеки України Іван Воронич, застрелений сьогодні, 10 липня, у Києві, протягом багатьох років був відданим офіцером, що пройшов значний шлях у боротьбі за національну безпеку. Про це повідомив народний депутат Верховної Ради України VII скликання, офіцер бригади «Азов» Юрій Михальчишин, інформує «Главком».

За словами Михальчишина, Іван Воронич довгий час служив у відділі захисту національної державності управління СБУ у Львівській області. Його колеги та знайомі характеризують його як скромного, патріотичного та коректного офіцера. Юрій Михальчишин також зазначив, що у 2011 році, за режиму Януковича, Воронич допитував його у справі про «заклики до повалення державного ладу».

Після Революції Гідності, з початком АТО, Іван Воронич перейшов у контррозвідку. Він був одним із перших, хто у складі зведених груп відправився виконувати завдання в зоні бойових дій. Серед його значних досягнень – участь у затриманні диверсійної групи «Ямал».

З 2014 року і до останнього дня свого життя полковник Воронич брав участь у війні проти російських окупантів, присвятивши себе захисту України, додав Михальчишин. 

Варто додати, що Юрій Михальчишин у 2014-2016 роках працював у СБУ. Наразі служить в окремому загоні спеціального призначення Національної гвардії України «Азов».

Нагадаємо, сьогодні вранці в Києві від рук ворожого кілера загинув полковник Служби безпеки України Воронич Іван Іванович. Цю трагічну новину повідомив ексрозвідник Роман Червінський, назвавши загибель Воронича особистою втратою та втратою для багатьох патріотичних співробітників Служби безпеки України. 

За інформацією Червінського, вбивство сталося, коли Воронич виходив зі свого помешкання. Ворожий диверсант здійснив п'ять пострілів впритул, внаслідок чого полковник отримав смертельні поранення.

Теги: депутат вбивство роман поранення відео полковник Роман Червінський

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