Дагестанці хотіли вбити Гордона? Глава СБУ розкрив подробиці спецоперації

Лідер угруповування визнав факт співпраці зі спецслужбами РФ і підготовку замаху на Гордона

Вбивство українського журналіста та блогера Дмитра Гордона готували два злочинні угрупування. Про це розповів глава Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Одним із цих угрупувань керував колишній нардеп-регіонал Віталій Грушевський. Паралельно була й інша група, це дагестанська етнонаціональна злодійська спільнота, яка використовувалась ФСБ.

«Лідеру цієї групи в Росії була створена легенда відповідна. Він там в розшуку перебуває, типу в поганих стосунках з правоохоронною системою, з ФСБ. Його відправили сюди далеко ще до повномасштабної війни. Він весь час виконував задачі ФСБ, робив це дуже професійно, дуже законспіровано. В Україні вступив у стосунки з дочкою колишнього високопосадовця МВС для того, щоби розширити свої можливості. Росія дала йому гроші, щоби він організував службу таксі для прикриття і стеження за обʼєктами, обладнавши усі машини відеореєстраторами», – розповів генерал.

Зазначається, що зловмисник, зокрема, розробляв маршрути руху Гордона, місця перебування та проживання, способи та знаряддя можливої ліквідації. Підшуковував для одного із варіантів ліквідації мотоцикл.



«Якщо Дмитро був би один, то планували вбити коротким пістолетом, якщо з охоронцем – то довгою зброєю, тобто автоматом, а тоді добити пістолетом. Цю групу також затримано, вони дають свідчення. Лідер угруповування визнав факт співпраці зі спецслужбами РФ і підготовку замаху на Гордона. За вбивство Гордона ФСБ їм обіцяла гонорар – 400 тис. дол.», – додав Малюк.

Нагадаємо, нардеп Грушевський також вже ув’язнений. Крім замаху на Гордона він готував підрив залізниці на Полтавщині.