Обстріл Чернівців 12 липня: що відомо про загиблих

Російська атака забрала життя двох людей у Чернівцях

У результаті російської атаки загинуло двоє людей

Внаслідок ворожого обстрілу Чернівців 12 липня загинула завідувачка однієї з міських аптек Діана Кравченко. Їй було 26 років. Як інформує «Главком», про це повідомила керівниця відділу з корпоративних комунікацій мережі Валентина Йовенко.

«З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні вночі, 12 липня, внаслідок ворожої атаки РФ трагічно загинула наша колега – Кравченко Діана Русланівна, завідувачка аптеки «Аптека оптових С., Чернівці 3», – написала вона.

За її словами, дівчина народилася 27 липня 1999 року, їй було лише 26 років. Загибла була щирою, чуйною людиною та справжнім професіоналом, завжди готовою допомогти як колегам, так і відвідувачам аптеки.

«Ми щиро співчуваємо родині, близьким та всім, хто знав Діану, і розділяємо їхній біль та скорботу. Нехай світла пам’ять про неї завжди живе у наших серцях», – додала Йовенко.

Своєю чергою очільник обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк повідомив, що внаслідок обстрілу також загинув працівник Снятинської міської ради Івано-Франківської області 43-річний Святослав Лазаренко.

За інформацією міськради, Лазаренко очолював відділ правової, кадрової та мобілізаційної роботи. Він народився у 1982 році. У 2005 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Я.Мудрого за спеціальністю «Правознавство». З 2021 року працював юристом у міській раді.

Нагадаємо, 13 липня у Чернівцях оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в ніч на 12 липня.

Як відомо, внаслідок нічної атаки російських військ на Чернівці загинули дві людини, ще 14 отримали поранення, а також були значні руйнування цивільної інфраструктури.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки нічної російської атаки, яка охопила значну частину території України – від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. За його словами, ворог застосував 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з яких були «Шахедами».