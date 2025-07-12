Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Чернівців 12 липня: що відомо про загиблих

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Обстріл Чернівців 12 липня: що відомо про загиблих
Російська атака забрала життя двох людей у Чернівцях
фото: ДСНС України/Telegram

У результаті російської атаки загинуло двоє людей

Внаслідок ворожого обстрілу Чернівців 12 липня загинула завідувачка однієї з міських аптек Діана Кравченко. Їй було 26 років. Як інформує «Главком», про це повідомила керівниця відділу з корпоративних комунікацій мережі Валентина Йовенко.

«З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні вночі, 12 липня, внаслідок ворожої атаки РФ трагічно загинула наша колега – Кравченко Діана Русланівна, завідувачка аптеки «Аптека оптових С., Чернівці 3», – написала вона.

За її словами, дівчина народилася 27 липня 1999 року, їй було лише 26 років. Загибла була щирою, чуйною людиною та справжнім професіоналом, завжди готовою допомогти як колегам, так і відвідувачам аптеки.

Обстріл Чернівців 12 липня: що відомо про загиблих фото 1

«Ми щиро співчуваємо родині, близьким та всім, хто знав Діану, і розділяємо їхній біль та скорботу. Нехай світла пам’ять про неї завжди живе у наших серцях», – додала Йовенко.

Своєю чергою очільник обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк повідомив, що внаслідок обстрілу також загинув працівник Снятинської міської ради Івано-Франківської області 43-річний Святослав Лазаренко.

За інформацією міськради, Лазаренко очолював відділ правової, кадрової та мобілізаційної роботи. Він народився у 1982 році. У 2005 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Я.Мудрого за спеціальністю «Правознавство». З 2021 року працював юристом у міській раді.

Обстріл Чернівців 12 липня: що відомо про загиблих фото 2

Нагадаємо, 13 липня у Чернівцях оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в ніч на 12 липня.

Як відомо, внаслідок нічної атаки російських військ на Чернівці загинули дві людини, ще 14 отримали поранення, а також були значні руйнування цивільної інфраструктури.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки нічної російської атаки, яка охопила значну частину території України – від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. За його словами, ворог застосував 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з яких були «Шахедами». 

Читайте також:

Теги: Чернівці аптека ворог поранення смерть ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Вбивство семирічної дівчинки в Одесі: поліція підозрює сусіда родини
19 червня, 23:15
Внаслідок ДТП загинув 17-річний пасажир, ще двоє пасажирів 18-ти та 20-ти років госпіталізовані
На Одещині водій на BMW влетів у дерево і вбив свого пасажира
15 червня, 16:45
Триває рятувальна операція
РФ вдарила балістикою по ліцею в Білгород-Дністровському: є загиблі (фото, відео)
23 червня, 16:17
Екскомандувач Повітряних сил зазначив, що дружина була найдорожчою людиною в його житті
Екскомандувач повітряних сил повідомив про втрату. Дружина Залужного висловила йому співчуття
22 червня, 17:31
Щонайменше двоє людей загинули в Айдахо внаслідок стрілянини снайпера на пожежників
Зловмисник розстріляв пожежників під час гасіння пожежі в США
30 червня, 09:24
Внаслідок ДТП загинули двоє людей, які перебували в салоні автомобіля Volkswagen
Жахлива ДТП на Київщині: тіла загиблих довелося деблокувати з розірваної навпіл автівки (фото)
30 червня, 14:58
Ситуація на фронті 9 липня
Лінія фронту станом на 9 липня. Зведення Генштабу
9 липня, 22:24
Ворог обстріляв з артилерії Херсон: є поранені
Ворог обстріляв з артилерії Херсон: є поранені
10 липня, 00:41
У Львові пошкоджено 3 корпуси Львівської політехніки, приміщення міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу
Пів сотні пошкоджених будинків: мер Садовий відзвітував про нічний удар по Львову
Сьогодні, 09:43

Події в Україні

Україна має план «Б» на випадок припинення надання військової допомоги від США – Паліса
Україна має план «Б» на випадок припинення надання військової допомоги від США – Паліса
У Львові зросла кількість постраждалих від атаки РФ (оновлено)
У Львові зросла кількість постраждалих від атаки РФ (оновлено)
Обстріл Чернівців 12 липня: що відомо про загиблих
Обстріл Чернівців 12 липня: що відомо про загиблих
Міндовкілля назвало суму збитків, які Росія завдала українському довкіллю
Міндовкілля назвало суму збитків, які Росія завдала українському довкіллю
Глава МЗС України закликав зупитини «фабрику смерті Путіна»
Глава МЗС України закликав зупитини «фабрику смерті Путіна»
«Улюблена» бригада Путіна: ГУР перехопив наказ про страту українського військового
«Улюблена» бригада Путіна: ГУР перехопив наказ про страту українського військового

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 липня 2025
58K
В Україні з’явилась риба, яка ставить під загрозу існування багатьох підводних мешканців
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6504
У Києві та області прогриміли вибухи
5610
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Вчора, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Вчора, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
10 липня, 14:36

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua