Стали відомі мотиви вбивства: у суді показали нові докази у справі Фаріон

В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв

6 червня Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому в убивстві мовознавиці Ірини Фаріон

У середу, 25 червня, у Львові розпочалося чергове судове засідання у справі вбивства мовознавці Ірини Фаріон. З'ясувалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко активно слідкував за діяльністю мовознавиці та збирав необхідну інформацію. Про це повідомило «Суспільне» з залу суду, інформує «Главком».

У ході слідства було визначено, що підозрюваний Зінченко читав книжки, що пов'язані з психологією, криміналістикою, допитами та агентурними матеріалами. Прокурор у залі суду наголосив, що більшість з 52 книжок були російською мовою, серед них – «Робота з агентурою» та «Психологія допиту».

Також він шукав інформацію про зброю. Також вдалося проаналізувати пошукові запити, підписки Зінченка у телеграмі та знайти його старі повідомлення. За каналом покійної мовознавиці він також стежив і збирав необхідну інформацію.

Прокурор зачитав повідомлення, що знайдені в телефоні підозрюваного, де він називає «санітаром цього суспільства» та зачитав повідомлення Зінченка, які він готував на випадок, якщо з ним щось станеться.

У цих повідомленнях Зінченко пише, що «зробив усе, що міг, і не буде ніякого каяття, я вибрав шлях, і якщо зійду з нього, то не зможу дивитись на себе в дзеркало».

«В'ячеслав Зінченко почав стежити за Іриною Фаріон у 2023 році. За цей період він прочитав 52 книжки, переважно всі книжки були російською мовою, всі книжки були терористичного спрямування. Я собі прокручую, що робила моя мама з 2023 по 2024 рік. Вона мала неймовірні зустрічі з презентацією книг, вона записувала передачі «Ген українця», вела свій Youtube-канал, а він, наче миша, хотів влізти у всі її акаунти і стежив за нею. Я хочу, щоб він сів довічно, але навіть того довічного буде замало. Він є холоднокровним вбивцею, його руки в крові», – прокоментувала донька покійної Фаріон Софія Особа.

Нагадаємо, 6 червня Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому в убивстві громадської діячки, мовознавиці Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко буде під вартою ще 60 днів без права внесення застави.

Нагадаємо, 1 травня у Шевченківському районному суді Львова було перенесено засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Минулі два засідання переносили через погане самопочуття підозрюваного В'ячеслава Зінченка. В'ячеслава Зінченка привезли до зали суду о 12:05. Жоден з його адвокатів не з'явився. Захисник підозрюваного Юрій Немировський подав електронну заяву про перенесення засідання.

❗️Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко залишиться під вартою ще на 60 діб - до 4 серпня 2025 року.



⚖️Суд у Львові задовольнив клопотання прокурора і продовжив підсудному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. pic.twitter.com/Qn4jItcDGE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 5, 2025

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.