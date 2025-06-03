Здавав позиції бригади. СБУ затримала «крота» в лавах Нацгвардії

Військовослужбовець з власної ініціативи вийшов на ФСБ через своїх родичів у Росії

Командир взводу штурмової бригади Нацгвардії передавав окупантам цілі для атак

Служба безпеки України затримала у Харкові ще одного агента ФСБ. Ним виявився 42-річний командир взводу штурмової бригади Нацгвардії.

За даними слідства, агент коригував повітряні атаки РФ по локаціях підрозділу, передаючи окупантам координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини. Також агент мав передати куратору списки офіцерів бригади та її чисельність від роти до батальйону.

Правоохоронці знайшли докази роботи військовослужбовця на російські спецслужби фото: ssu.gov.ua/СБУ

Російські спецслужби обіцяли своєму агенту евакуацію в Росію через лінію фронту на Харківському напрямку. Однак правоохоронці його затримали та вилучили телефон із доказами.

Зазначається, що фігурант з власної ініціативи вийшов на російську спецслужбу через своїх родичів – колишніх російських військових, які проживають у Росії.

Військовослужбовець отримав підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник – під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція викрили агентурну мережу російських спецслужб. Вона коригувала ворожі авіаудари по східних, південних та західних областях України.

Також кіберфахівці Служби безпеки затримали агентку ФСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону. Агентка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів «Укрзалізниці», серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

До слова, Служба безпеки України затримала ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які на замовлення ворога займалися підпалами у різних регіонах країни.