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Справа Деркача. Ключовий свідок підтвердив отримання грошей від російських спецслужб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Справа Деркача. Ключовий свідок підтвердив отримання грошей від російських спецслужб
Правоохоронці обвинувачують Андрія Деркача у держзраді через роботу на Росію
фото з відкритих джерел

Колишній помічник депутата Ігор Колєсніков підтвердив, що отримував гроші від Росії та передавав їх Деркачу

Вищий антикорупційний суд допитав одного з ключових свідків у справі обвинуваченого у держзраді колишнього народного депутата Андрія Деркача. Колишній помічник Ігор Колєсніков підтвердив факт передачі депутату грошей від спецслужб РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International.

За даними СБУ, Колєсніков був співробітником російського Головного розвідувального управління. Він познайомив Деркача із російським спецслужбістом, який потім передавав йому гроші на інформаційні атаки проти України.

Помічник першого заступника начальника ГРУ Володимира Алєксєєва Олексій Савін доручив Колєснікову отримувати «посилки» з грошима для Деркача. Прямої згадки депутата не було, однак свідок розумів, для кого гроші. Зазначається, що гроші передавалися завжди у твердій валюті (яка має стабільну вартість – «Главком») великими сумами після того, як Колєсніков озвучував відповідний код.

За словами Колєснікова, Деркач є «дуже обережною людиною», тому безпосередньо йому грошей він не передав. Натомість «посилки» забирали інші люди, отримання яких узгоджував брат колишньої дружини Деркача. Як зазначив свідок, суми були кожного разу різні і зростали.

Андрій Деркач – син колишнього голови СБУ Леоніда Деркача, став народним депутатом у 1998 році, обраним до Верховної Ради (ВР) III скликання. У 2002 році знову був обраний до ВР IV скликання, цього разу як член блоку «За єдину Україну!», який очолював Володимир Литвин. Андрій одружений з доцентом Тетяною Тереховою, а одна з їхніх трьох доньок вийшла заміж за сина ексголову ВР Володимира Литвина. У 2019 році Деркача обрали народним депутатом 9 скликання по 159 округу (Сумська область) як безпартійного самовисуванця.

Нагадаємо, у 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Зокрема, він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Слідство встановило, що він одержав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України. Правоохоронці обвинувачують Андрія Деркача у держзраді. Його справа розглядається у ВАКС з грудня 2023 року.

До слова, у вересні 2024 року Андрій Деркач став сенатором, який представляє виконавчу владу Астраханської області.  

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Теги: Андрій Деркач російські агенти колабораціонізм ГРУ

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