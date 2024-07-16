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Кого з 17 липня затримуватиме поліція: відповідь Міноборони

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Кого з 17 липня затримуватиме поліція: відповідь Міноборони
Згідно із законом військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня
фото з відкритих джерел

Міноборони: Притягнення громадянина до адміністративної відповідальності не звільняє його від виконання свого військового обов’язку

Поліція матиме право затримувати та доставляти військовозобов’язаних, які не оновили свої персональні дані у період з 18.05.2024 по 16.07.2024, безпосередньо до Територіальних центрів комплектування. Про це повідомляють у Міноборони, пише РБК-Україна.

Затримання відбуватимуться із метою притягнення до адміністративної відповідальності, а також щодо забезпечення виконання такими громадянами свого військового обов’язку.

Також поліцейські зможуть затримувати тих військовозобов’язаних, які виконали вимоги щодо оновлення персональних даних відповідно до прикінцевих та перехідних положень ЗУ від 11.04.2024 № 3633-IX, лише у випадку вчинення такими громадянами окремих правопорушень (наприклад, у разі ігнорування повісток ТЦК СП з метою проходження військово-лікарської комісії, відмови від отримання повістки з метою проходження військово-лікарської комісії тощо).

Окремо в Міноборони зауважили, що притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210-1 КУпАП жодним чином не звільняє його від виконання свого військового обов’язку. Тому такі громадяни можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період у загальному порядку.

Нагадаємо, військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня. Однак цей крок ще не означає автоматичну мобілізацію. Про це заявив директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк.

Раніше у Міністерстві оборони України роз’яснили норми закону щодо оновлення військово-облікових даних і передбачених законодавством штрафів.

Крім того, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік. 

До слова, деякі жінки також мають стати на військовий облік і оновити свої дані в ТЦК. Військовозобов'язаних можуть покарати штрафом за порушення правил військового обліку під час воєнного стану.

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Теги: Міноборони закон Україна поліція

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