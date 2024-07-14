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Трамп після пережитого замаху анонсував новий виступ на з’їзді республіканців

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Трамп після пережитого замаху анонсував новий виступ на з’їзді республіканців
Трамп заявив, що лише Бог врятував його «від немислимого»

З’їзд республіканців відбудеться 15 липня у місті Мілуокі, штат Вісконсин

Кандидат у президенти США Дональд Трамп анонсував новий виступ на з’їзді Республіканської партії у штаті Вісконсин після пережитого замаху на вбивство. Про це Трамп заявив на своїй сторінці у соцмережі Truth Social, передає CNN.

Кандидат у президенти США написав, що лише Бог врятував його «від немислимого». Також він запевнив, що «залишатиметься стійким».

«У цей момент, як ніколи, важливо, щоб ми стояли разом і показали наш справжній характер американців, залишаючись сильними та рішучими, і не дозволивши злу перемогти. Я щиро люблю нашу країну, люблю вас усіх і з нетерпінням чекаю на виступ перед нашою великою нацією цього тижня у Вісконсині», – написав Трамп.

З’їзд республіканців відбудеться 15 липня у місті Мілуокі, штат Вісконсин. Очікується, що саме на ньому Трампа офіційно оголосять кандидатом у президенти США.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник. 

Тим часом за розслідування інциденту взялося Федеральне бюро розслідувань США. У нападі на Трампа підозрюється 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Сам Трамп після замаху надіслав своїм прихильникам листа зі словами: «Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!».

Тим часом, прихильники Трампа вже продають футболки з «переможним» фото політика. 

А колаборант із Сімферополя знайшов у замаху на Трампа «український слід». 

За повідомленням Bloomberg, стрілянина на передвиборчому мітингу в Пенсільванії миттєво перетворилася на частину «іконографії» Трампа. Імовірно, інцидент посилить його позиції на цьогорічних президентських виборах. 

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді

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Теги: соцмережі Європа Дональд Трамп вбивство партії політика розслідування президент стрілянина поранення відео вибори

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