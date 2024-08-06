Обшуки у компанії, яка постачає продукти ЗСУ. БЕБ пояснив, що відбувається

БЕБ проводять обшуки в офісних приміщеннях компаній, які займаються постачанням продуктів харчування для Міністерства оборони України

Бюро економічної безпеки відреагувало за заяву компанії «Міт Пром» про блокування її діяльності

Компанія-постачальник послуги харчування на замовлення Міноборони для Збройних сил України «Міт Пром» сьогодні повідомила про те, що була вимушена зупинити свою діяльність. Про це йдеться у заяві компанії, яку отримав «Главком».

У «Міт Пром» висунули версію, «що дії окремих представників БЕБ спрямовані на шантаж підприємства, яке попередньо відмовилося виходити за рамки законної взаємодії між бізнесом та правоохоронними органами».

На цю заяву відреагувала пресслужба Бюро економічної безпеки України. Там повідомили, що відомством жодним чином не перешкоджає законній діяльності підприємства.

«У рамках розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області проводять обшуки в офісних приміщеннях компаній, які займаються постачанням продуктів харчування для Міністерства оборони України. Слідчі дії відбуваються на підставі ухвали суду задля виявлення та вилучення документів й чорнової бухгалтерії та жодним чином не перешкоджають законній діяльності підприємства», – повідомляє відомство.

Раніше під час аналізу податкових накладних аналітики Теруправління БЕБ зʼясували, що лише протягом 2022-2023 років на адресу Міністерства оборони України здійснено поставку продуктів харчування на загальну суму 14,5 млрд грн з ПДВ.

Як зазначає БЕБ, надалі досудовим розслідуванням було встановлено, що службові особи зазначених підприємств документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними компаніями, що мають ознаки фіктивності.

У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.

«Своєю чергою Агентство з розшуку та менеджменту активів на виконання запиту детективів БЕБ виявило майже на мільярд гривень активів фігурантів кримінального провадження. Досудове розслідування триває», – додає відомство.