Бронювання від мобілізації: у застосунку «Резерв+» зʼявилася нова послуга

Послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави

Заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних «Оберіг»

У застосунку «Резерв+» зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби сил оборони. Заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних «Оберіг»», – йдеться у повідомленні.



Щоб отримати актуальний статус після отримання сповіщення необхідно:

Натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані.

У спадному меню вибрати «Оновити документ».

«Працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. Вони можуть показати інформацію у застосунку «Резерв+» на смартфоні. Статус бронювання можна отримати легко, зручно та без жодних черг і паперової рутини»,

– зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, що громадяни мали оновити місце свого проживання, номер телефону та електронну адресу. При цьому чоловіки, які не оновили своїх даних, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності із штрафами від 17 000 до 25 000 гривень.

Також уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації буде у «Дії».

До слова, Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим.