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Росіяни скаржаться на масовані атаки безпілотників у Курську та області

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росіяни скаржаться на масовані атаки безпілотників у Курську та області
фото ілюстративне

Росіяни заявили про атаку дронів 

Сьогодні ввечері, 24 липня, місто Курськ та прилегла область стали свідками масованої атаки безпілотників, яку, за заявами російських джерел, виконали українські військові. Згідно з інформацією, оприлюдненою  на російських Telegram-каналах, над містом почулися гучні вибухи, а місцеві жителі зафіксували палаючі уламки дронів у Курському районі.

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив, що протиповітряна оборона успішно збила 12 безпілотників, які вторглися у небеса над містом.

Звинувачення в атаці розглядається України, що традиційно висловлюють російські офіційні особи та джерела.

Нагадаємо, в селищі Коренево Курської області Росії після атаки дронів загорівся завод низьковольтної апаратури. Площа пожежі склала 400 кв. м. Місцевий губернатор заявив про те, що цієї ночі «український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтних апаратів».

До слова, Курську область 14 липня нібито атакували дрони. У місті Суджа розпочалася пожежа на телевізійній вежі.

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Теги: влада місто Telegram розслідування військові

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