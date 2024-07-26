СБУ затримала на хабарі колишнього топпосадовця Агенції оборонних закупівель
Черненко обіцяв за винагороду сприяти у закритті справи у правоохоронному органі, де він раніше працював і мав професійні зв'язки
Служба безпеки затримала колишнього співробітника Агенції оборонних закупівель Віталія Черненка у межах кримінального провадження за статтею пов'язаною зі шахрайством. Про це повідомляє пресслужба Агенції.
Як зазначено в повідомленні, затримання Черненка жодним чином не пов'язане з його роботою в Агенції оборонних закупівель Міноборони.
За даними відкритого судового засідання, Черненко обіцяв за винагороду сприяти у закритті справи у правоохоронному органі, де він раніше працював і мав професійні зв'язки.
Зокрема, Віталій Черненко був призначений в Агенцію 18 липня 2023 року, згодом його було звільнено.
Зокрема, Агенція доволі часто потрапляє у кадрові скандали. Як повідомлялося, Дмитро Волошенков, який є ексрегіоналом та учасник одеського «Антимайдану», працевлаштувався в Агенцію оборонних закупівель.
Натомість керівниця держпідприємства «Агенція оборонних закупівель» Марина Безрукова заявила, що для неї лишається незрозумілим, чому попередній політичний досвід Волошенкова та позиція в часи Революції Гідності не були враховані як вагомі ризики.
До слова, ексдиректор Національного антикорупційного бюро та колишній заступник очільника Нацагентства з питань запобігання корупції Артем Ситник став заступником директора Агенції оборонних закупівель.
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