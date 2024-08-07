Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Українська армія може відчути нестачу форми через проблеми у постачальників

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Українська армія може відчути нестачу форми через проблеми у постачальників
ілюстративне фото

На фоні посилення темпів мобілізації, кількість потрібної форми для ЗСУ зростає: хто страхуватиме? 

Деякі з постачальників військової форми на замовлення Міноборони мають проблеми, і не виключений варіант переоголошення тендерів. Про це стало відомо під час наради в Міноборони, про що у своєму Фейсбуці розповіла членкиня Громадської антикорупційної ради при міністерстві Тетяна Ніколаєнко.

За словами Ніколаєнко, один з постачальників адресував міністру оборони Рустему Умєрову запитання про те, що на торги Державного оператора тилу (ДОТ) виходять виробники одягу, котрі не мають власних потужностей і везуть товар з-за кордону. А потім виявляється, що цей товар не відповідає технічнним умовам, й такі випадки вже є.

Зокрема членкиня Громадської антикорупційної ради процитувала Олександра Соколовського, голову Всеукраінське об’єднання роботодавців легкої промисловості, засновника компанії «Тесктиль–Контакт». «І якщо ми з цими проблемами стикнемось восени, то до кінця року це вже буде важко виправити. Якщо вони облажаються і не поставлять…», – запитав Соколовський у міністра про ситуацію із зимовими куртками. 

Ніколаєнко також пояснила, що за цим питанням стоять чутки про те, що один з постачальників Міноборони має фабрику в одній східній країні, і не так давно там згорів чи то її склад, чи то виробництво. 

«Напряму Соколовський цю історію не озвучив. Але пізніше керівник ДОТ Арсен Жумаділов прокоментував завуальовано ці чутки. Інформацію назвав неправдою і подякував, що її не винесли в публічний простір», – написала журналіста та одразу фактично спростувала слова Жумаділова. 

«Наскільки мені відомо, один з постачальників дійсно повідомив ДОТ про проблеми з постачанням», – уточнила вона і додала, що «якщо поставки не буде, вже найближчим часом оголосять новий тендер».

Нагадаємо, про проблеми з якістю форми, яку постачають нібито нові і нібито суто українські компанії на замовлення Міноборони голова Олександр Соколовський публічно вже інформував ще у червні поточного року.

«На початку року «Клєвєр» (яке не має власного виробицтва, – ред.) за рахунок дуже низької ціни виграли тендер на постачання 80 тис. штанів до літнього польового костюму для ЗСУ. Сума – 57 млн грн. Дата постачання – 31 березня 2024 року. На кінець травня вони здали, за інформацією учасників ринку, лише 16 тис. – 20% від плану з затримкою вже на два місяці. Вже почалося літо, але поки що це все. Але головна проблема навіть не зрив строків контракту. А те, що незалежна перевірка виявила, що вже поставлені штани не відповідають технічній специфікації Мінобороги. Бо там біда-біда з тканиною, з якої вони пошиті. Ці штани «не дихають» (повітропроникність удвічі нижча за норму), а усадка перевищена вп’ятеро», – писав він. 

Скарги на якість

За даними, що отримала редакція від власних джерел, станом на січень 2024 року, насправді низка постачальників Міноборони, які мають чинні контракти та мали відшити форму для задоволення потреби ЗСУ протягом першого півріччя 2024 року, отримали претензії (рекламаційні акти) стосовно якості їх товару. 

  • ТОВ «ТД Харків» отримало претензії щодо якості фуфайок для військових з короткими рукавами. 
  • ТОВ «Шервул» – акт за невідповідну якість сорочок та кальсонів. 
  • ПРАТ «Трикотажна фабрика «Роза» отримала рекламації одразу щодо чотирьох позицій: фуфайки, сорочки, сорочки-поло, спідня білизна. 
  • ТОВ «Юністком» поставила неякісні літні панами для військових, а ПП «Тіс Груп» отримало претензію за якість фуфайок з короткими рукавами. 
  • ТОВ «Текстиль-контакт» – рекламація за невідповідність курток костюмів утеплювачів. 
  • ПП «Концепт-текстиль» – рекламація за невідповідність ТУ фуфайок. 
  • ТОВ «ТТХ» – рекламація за невідповідність стандартам якості бойових сорочок.
  • ТОВ «Українська компанія одягу «ЮДЖС» – рекламація на якість сорочок та демісезонних кальсовнів. 
  • ТОВ «Сі ейч трейд» – скарга на якість курток костюмів утеплювачів. 
  • ТОВ «Олтекс» – претензії до якості бойових сорочок. 
Українська армія може відчути нестачу форми через проблеми у постачальників фото 1
Українська армія може відчути нестачу форми через проблеми у постачальників фото 2

На фоні посилення темпів мобілізації, кількість потрібної сьогодні форми для ЗСУ постійно зростає. Це підтверджує керівник Державного оператора тилу (ДОТ) Арсен Жумаділов. «До нас довели додаткову потребу навесні. Я не буду називати цифри... Ми змогли більшість цієї потреби закрити за рахунок економії. Тож ця потреба нами була прийнята до виконання як додаткова, і по ній так само були укладені контракти», – сказав він під час пресконференції тиждень тому. 

Виконати такі значні обсяги державного замовлення та ще й якісно реальним текстильним українським компаніям надзвичайно складно. І саме тому ще у 2023 році із речовим забезпеченням ЗСУ Україні значно допомагали великі турецькі виробники. Серед них, зокрема, була Dexxon Enerji Sanayi Ve Ticaret, яка поставляє свою форму на замовлення правоохоронців Туреччини та країн ЄС.

Про належну якість цієї форми звітували й самі військові, а власне Командування Сил логістики Збройних Сил ЗСУ. 

Але проблема в тому, що постачальниками форми Dexxon Enerji Sanayi Ve Ticaret були компанії Гриневичів, які потрапили в немилість ДБР та зрештою увесь цей широко відомий скандал призвів до розірвання контрактів, а відповідно, й до зупинення турецького виробництва форми для української армії. 

Турецький вояж міністра

Нещодавно, міністр оборони Рустем Умєров з офіційним візитом відвідав Туреччину, де зустрівся з низкою високопосадовців країни. 

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюллером
Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюллером
фото: Рустем Умєров/facebook

За cловами Умєрова, «на довгій і продуктивній зустрічі» з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюллером сторони «обговорили низку питань щодо двосторонньої оборонної співпраці між державами». У підсумку перемовин, «маємо конкретні домовленості та результати», – уточнював Умєров. 

Чи може це означати підтримку Міноборони з боку Туреччини і в питаннях речового забезпечення наших бійців, покаже час. Враховуючи відповідний досвід та наявність значних виробничих потужностей, що відповідають стандартам НАТО, турецьким виробникам таке завдання, очевидно, під силу. Питання лише в тому, у який спосіб таке повернення може станеться цього разу та чи не будуть цьому протистояти черговими кримінальними історіями.

Читайте також:
Теги: Міноборони армія військові скандал тендер Олександр Соколов Арсен Жумаділов білизна Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окремо буде проведено дослідження етнічних, мовних та релігійних ідентичностей жителів Чернівецької та Закарпатської областей
В яку церкву ходите, якою мовою розмовляєте? Уряд готує масштабне опитування українців
9 липня, 10:13
Одним із ключових положень угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею є створення Українського легіону
Очільник Міноборони звернувся до українців, які перебувають за кордоном
9 липня, 23:55
Усім підрозділам на фронті найбільше бракує піхотинців
ЗСУ розповіли, яких військових бракує усім підрозділам на лінії фронту
13 липня, 17:38
На особистому рахунку Георгія Коропа вже у червні 2022 року було до 40 одиниць знешкодженої російської бронетехніки
Знищив чотири ворожі танки за три хвилини. Згадаймо Георгія Коропа
25 липня, 09:00
В Україні не існує державних стандартів якості турнікетів
Медичне забезпечення захисників: Умєров анонсував відкриття спеціальної лабораторії
27 липня, 21:21
Речник Міноборони пояснив, кого призиватимуть до війська після оновлення даних
Міноборони пояснило, кого найпершими покличуть до війська після оновлення даних
27 липня, 20:57
Еміль Ішкулов
Командування Десантно-штурмових військ прокоментувало звільнення командира 80 бригади
29 липня, 19:15
Телеканал «Рада» опинився у лапах «Кінокота». Оприлюднені результаті аудиту Рахункової палати
Телеканал «Рада» опинився у лапах «Кінокота». Оприлюднені результаті аудиту Рахункової палати
1 серпня, 08:08
Як встановило слідство, на рахунку підозрюваних – підпал двох автомобілів
На Дніпропетровщині двоє неповнолітніх підпалили авто військового і волонтера
31 липня, 20:17

Економіка

АРМА повідомила, скільки грошей втратила Україна через зупинку Сахалінського родовища
АРМА повідомила, скільки грошей втратила Україна через зупинку Сахалінського родовища
Українська армія може відчути нестачу форми через проблеми у постачальників
Українська армія може відчути нестачу форми через проблеми у постачальників
Підвищення податків. Мінфін погодився на деякі зміни
Підвищення податків. Мінфін погодився на деякі зміни
Пом'якшення валютних обмежень: Нацбанк вказав на ризики
Пом'якшення валютних обмежень: Нацбанк вказав на ризики
Парламентська ТСК ініціює перевірку «Енергоатому» на тлі корупційних скандалів
Парламентська ТСК ініціює перевірку «Енергоатому» на тлі корупційних скандалів
Допомога «Сталевого фронту» Ахметова ЗСУ: вже 150 багі працюють на фронті
Допомога «Сталевого фронту» Ахметова ЗСУ: вже 150 багі працюють на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом
46K
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
35K
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Ситуація в Курську. Російські пропагандисти визнали катастрофу
21K
Бої у Курській області: Путін через добу відреагував
11K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці на цей момент
Сьогодні, 17:33
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Сьогодні, 17:26
Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua