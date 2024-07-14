У Трампа стріляли під час виступу в Пенсільванії (відео)

У США під час виступу кандидата в президенти Дональда Трампа в Пенсільванії пролунали постріли

Під час виступу екс-президента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини, що призвело до негайної евакуації політика з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену, маючи закривавлене вухо. Наразі на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Про це повідомляє Sky News.

«Співробітники служби безпеки вивели колишнього президента зі сцени. Трамп, схоже, впав на землю під час виголошення промови. Його швидко оточила озброєна охорона, і він лежав близько хвилини. Потім він піднявся на ноги і підняв кулак у повітря, після чого його вивели зі сцени і посадили в автомобіль, а потім відвезли з місця події», – ідеться в повідомленні.

У заяві передвиборного штабу Дональда Трампа йдеться, що з ним«все гаразд». Про це пише АР.

«Президент Трамп дякує правоохоронним органам і службам екстреного реагування за їх швидкі дії під час цього огидного акту. З ним все гаразд, він проходить обстеження в місцевій медичній установі. Більш детальна інформація буде пізніше», – заявив прессекретар Стівен Чунг.

Деталі щодо можливого замаху на Трампа поки що не уточнюються. Відеоматеріали з події показують, як екс-президента виводять із зони небезпеки. Спецслужби розпочали розслідування, щоб встановити причини та обставини стрілянини.

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