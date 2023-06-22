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Ухилення від сплати податків на 9 млн грн. Екскерівник Чернігівського заводу радіоприладів постане перед судом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ухилення від сплати податків на 9 млн грн. Екскерівник Чернігівського заводу радіоприладів постане перед судом
Колишній гендиректор обвинувачується в умисному ухиленні від сплати податків
фото ілюстративне

Через ці фінансові втрати влада міста не змогла самостійно у повному обсязі виплачувати заробітні плати медичним та педагогічним закладам

Працівники Державного бюро рзслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишнього генерального директора приватного акціонерного товариства «Чернігівський завод радіоприладів» за фактом несплати податків на суму майже 9 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що керівник підприємства з обігом коштів у сотні мільйонів гривень упродовж останніх років умисно ухилявся від сплати земельного податку за ділянки, якими користувався завод. Це призвело до ненадходження коштів до місцевого бюджету.

У тому числі через ці фінансові втрати влада міста не змогла самостійно у повному обсязі виплачувати заробітні плати медичним та педагогічним закладам, здійснювати соціальні виплати громадянам пільгових категорій.

Наразі подано цивільний позов в інтересах держави щодо відшкодовування збитків на суму майже 8,5 млн грн. 

Колишній гендиректор обвинувачується в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України). Санкція статті передбачає штраф з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ДБР оголосило підозру дніпровській податківиці, яка завдала збитків державі на 70 млн грн.

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Теги: ДБР суд

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