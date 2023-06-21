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Трагедія біля укриття. Суд обрав запобіжний захід посадовцю КМДА

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Трагедія біля укриття. Суд обрав запобіжний захід посадовцю КМДА
Романа Ткачука підозрюють у службовій недбалості через загибель людей біля зачиненого укриття в Деснянському районі столиці
фото з відкритих джерел

Посадовець відповідальний за мапу укриттів, позначки на які не збігалися з наявними укриттями

Cуд відправив під цілодобовий домашній арешт (на два місяці) директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. Про це передає «Суспільне».

Посадовця підозрюють у службовій недбалості через загибель людей біля зачиненого укриття в Деснянському районі столиці. Він відповідальний за мапу укриттів, позначки на які не збігалися з наявними укриттями.

Роман Ткачук працює рятувальником близько 17 років. У 2018 році він очолив управління з питань цивільного захисту КМДА. Має відзнаку МНС України «За відвагу в надзвичайній ситуації» ІІ ступеня, відзнаку МНС України «За відвагу в надзвичайній ситуації» І ступеня, почесну відзнаку Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та МНС України «Честь і слава». Наразі, під час воєнного стану, Департамент муніципальної безпеки підпорядкований КМВА.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня  в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття. 

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Теги: Київ укриття КМДА

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