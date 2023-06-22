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Справа проти найстаршої породіллі України: суд ухвалив рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Справа проти найстаршої породіллі України: суд ухвалив рішення
Справу розглядали у закритому режимі
фото: Суспільне Чернігів

Паралельно суд розглядає ще два протоколи: про неналежне виховання доньки та її вилучення із сім’ї

Справу щодо вчинення домашнього насильства над донькою найстаршої матері України Валентини Підвербної закрили. Таке рішення оголосила 21 червня суддя Новозаводського суду Світлана Ченцова. Про це «Суспільному» повідомив захисник Валентини Підвербної Андрій Котенок.

«Закрита справа у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Усі докази зібрали, допитали всіх, матеріали, які були дослідили, суддя не побачила складу адміністративного правопорушення. Мати не чинила насильства стосовно дочки, не обґрунтований протокол був складений, підлягає закриттю», – розповів він.

Зазначається, що справу розглядали у закритому режимі. Таке рішення ухвалили за клопотанням захисника Підвербної. Під час засідання суддя заслухала думку доньки Анни Підвербної.

За словами адвоката, дитина не підтвердила у суді фактів побиття її матір'ю.

«Що відносно неї чинили насильство, вона не говорила, не було такого. Каже: я люблю маму, я люблю і тих, і там мені подобається всюди», – сказав Котенок.

Паралельно суд розглядає ще два протоколи: про неналежне виховання доньки та її вилучення із сім’ї.

Нагадаємо, сім'я Підвербних привернула увагу до себе в лютому 2011-го. Тоді стало відомо, що 65-річна чернігівська пенсіонерка Валентина Підвербна народила дівчинку. З'ясувалось, що дитина народилась після штучного запліднення, гроші на яке жінка поважного віку заощаджувала з пенсії. Народивши дитину, жінка стала найстаршою в Україні, у кого лікарі приймали пологи. Протягом багатьох років Підвербна-старша лише інколи виявляла бажання спілкуватись з пресою. Через рік після пологів українська преса писала, цитуючи Підвербну, що в неї було бажання народити другу дитину, але відчувається брак грошей.

Днями донька Підвербної звернулася до небайдужих людей, написавши в соцмережах зворушливий допис. Дівчинка повідомила, що її мати начебто завдає їй тілесних ушкоджень, ображає через вроджену косоокість та хоче довести до самогубства.

На допис Підвербної-молодшої відреагували сотні українців, серед яких були й сусіди цієї родини, і очільник Чернігова Олександр Ломако, і заступник голови обласної ради Дмитро Блауш, поліцейські. До квартири, де мешкає 78-річна Підвербна зі своєю донькою, терміново приїхали поліцейські, представники соцслужб, психологи й лікарі. Як результат цього, дитина заявила правоохоронцям, що дає згоду на те, щоб поїхати звідси.

Теги: Чернігів суд

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