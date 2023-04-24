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Завдала збитків на 70 млн грн: ДБР оголосило підозру дніпровській податківиці

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Завдала збитків на 70 млн грн: ДБР оголосило підозру дніпровській податківиці
ДБР повідомило про підозру податківиці у Дніпропетровській області
фото: ДБР

Ревізор-інспектор одного з відділів Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області не зафіксувала те, що підприємство повинно було сплатити до бюджету понад 70 мільйонів гривень екологічного податку

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві повідомило про підозру колишньому головному державному ревізору-інспектору одного з відділів Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, через яку держбюджет втратив десятки мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба ДБР. 

Як з'ясувало слідство, підозрювана під час перевірки одного з гірничо-збагачувальних комбінатів Дніпропетровської області не зафіксувала те, що підприємство повинно було сплатити до бюджету понад 70 млн гривень екологічного податку.

Під час проведення досудового розслідування комбінат визнав несплату екологічного податку та самостійно скорегував показники податкових зобов’язань. Наразі до бюджету вже відшкодовано понад 36 млн гривень.

«Колишня податківиця підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно ДБР викрило оборудки з наданням медичних послуг. Протягом 2022 року українські медики через програму медгарантій Міністерства охорони здоров'я привласнили 74 млн грн, надаючи фіктивні послуги неіснуючим пацієнтам. 

Нещодавно на Вінниччині офіцер кілька разів вдарив військового ногами в берцях по голові. Після побиття старший лейтенант навіть не надав потерпілому першої медичної допомоги, а просто покинув стікати кров'ю. У чоловіка від травм відмовили ноги, а на голові була велика гематома. 

Теги: Держбюджет ДБР Дніпро

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