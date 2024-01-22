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Україна хоче конфіскувати активи Богуслаєва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна хоче конфіскувати активи Богуслаєва
Мін'юст запустив процес конфіскації активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва
фото з відкритих джерел

Україна може отримати корпоративні права десятка юридичних осіб, серед яких 100% страхової компанії «Мотор-Гарант» та Вінницький авіазавод

Департамент санкційної політики Міністерства юстиції подав до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів до В'ячеслава Богуслаєва, колишнього президента заводу «Мотор Січ», та Петра Кононенка, гендиректора російської компанії «Борисфен». Про це повідомила пресслужба міністерства.

Якщо суд задовольнить позов, держава отримає корпоративні права десятка юридичних осіб, серед яких 100% страхової компанії «Мотор-Гарант», Вінницький авіазавод, ТОВ «Вертольоти МСБ», Мотор-Банк, 74% фірми «Жекон».

СК «Мотор-Гарант» у кінці грудня втратила всі ліцензії на надання фінансових послуг через санкції проти Богуслаєва, а Вінницький авіазавод уже де-факто перебуває під контролем держави й переданий в управління раніше націоналізованої «Мотор Січі». Мотор-Банк у випадку конфіскації, за умовами меморандуму з Міжнародним валютним фондом, потрібно буде передати у Фонд гарантування вкладів.

Крім того, у Богуслаєва та Кононенка збираються конфіскувати:

  • понад 30 обʼєктів нерухомого майна (житлових і нежитлових приміщень, земельних ділянок);
  • кілька сотень мільйонів гривень;
  • майнові права, зокрема на бренди (Богуслаєву належить, наприклад, старий логотип ФК «Металург Запоріжжя»);
  • вогнепальну зброю.

Богуслаєву наприкінці жовтня 2022 року повідомили про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору), йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство встановило, що компанія «Мотор Січ» продавала авіаційні двигуни для військових гелікоптерів Росії навіть після 24 лютого 2022 року. Двигуни «Мотор Січ» знайшли у збитих російських гелікоптерах.

Нагадаємо, 4 грудня, Вища рада правосуддя (ВРП) дала згоду на тримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Йдеться про В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та Юрія Сливу. До відома, суддів підозрюють в отриманні хабаря за скасування арешту майна в справі колишнього керівника «Мотор-Січі» В'ячеслава Богуслаєва.

Згодом Вищий антикорупційний суд арештував з можливістю внесення застави у розмірі 4 млн грн суддю Київського апеляційного суду Ігоря Паленика, якого підозрюють в одержанні хабаря.

Теги: В'ячеслав Богуслаєв Мотор Січ бізнес Міністерство юстиції

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