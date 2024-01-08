Як змінилася кількість нових ФОПів у 2023 році: неочікувані дані
Кількість зареєстрованих у 2023 році ФОПів перевищила відповідний показник 2021 року
В Україні у 2023 році зареєстрували понад 304 тис. нових фізосіб-підприємців і 37 тис. нових компаній. Про це повідомляє Опендатабот.
За інформацією платформи, станом на 29 грудня зареєстрували 304 048 нових ФОПів. Кількість нових бізнесів перевищила показники до періоду повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У порівнянні із 2021 роком, вона збільшилась на 7%.
Найпопулярнішими сферами серед нових ФОПів минулого року були:
- роздрібна торгівля;
- IT;
- надання інших індивідуальних послуг;
- гуртова торгівля;
- діяльність із забезпечення стравами та напоями.
Серед нових ФОПів, які надають індивідуальні послуги, найбільше перукарень і салонів краси – 18 059.
Лідерами за кількістю нових реєстрацій ФОП стали Київ – 14,18% нових справ, Дніпропетровщина – 8,97% та Львівщина – 7,73%, але аналітики зазначають, що місце реєстрації бізнесу може відрізнятись від фактичного місця діяльності.
Варто зазначити, що за 2023 рік відкрилось 37 297 нових компаній, що на третину менше, ніж у 2021 році (тоді було зареєстровано 56 267 нових бізнесів).
Найпопулярнішими сферами для нових компаній стали гуртова торгівля, діяльність громадських організацій та надання соціальної допомоги.
Найбільше нових компаній, як і ФОПів, у 2023 робу зареєстровано в Києві, на Дніпропетровщині й на Львівщині, на ці регіони припадає майже половина реєстрацій нових бізнесів.
Нагадаємо, з січня в Україні почали діяти нововведення для ФОПів.
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