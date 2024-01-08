Як змінилася кількість нових ФОПів у 2023 році: неочікувані дані

Кількість зареєстрованих у 2023 році ФОПів перевищила відповідний показник 2021 року

В Україні у 2023 році зареєстрували понад 304 тис. нових фізосіб-підприємців і 37 тис. нових компаній. Про це повідомляє Опендатабот.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією платформи, станом на 29 грудня зареєстрували 304 048 нових ФОПів. Кількість нових бізнесів перевищила показники до періоду повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У порівнянні із 2021 роком, вона збільшилась на 7%.

Кількість нових ФОПів Опендатабот

Найпопулярнішими сферами серед нових ФОПів минулого року були:

Будь ласка, читайте текст після реклами

роздрібна торгівля;

IT;

надання інших індивідуальних послуг;

гуртова торгівля;

діяльність із забезпечення стравами та напоями.

Популярні сфери для нових ФОПів Опендатабот

Серед нових ФОПів, які надають індивідуальні послуги, найбільше перукарень і салонів краси – 18 059.

Лідерами за кількістю нових реєстрацій ФОП стали Київ – 14,18% нових справ, Дніпропетровщина – 8,97% та Львівщина – 7,73%, але аналітики зазначають, що місце реєстрації бізнесу може відрізнятись від фактичного місця діяльності.

Кількість нових ФОПів по регіонах України Опендатабот

Варто зазначити, що за 2023 рік відкрилось 37 297 нових компаній, що на третину менше, ніж у 2021 році (тоді було зареєстровано 56 267 нових бізнесів).

Найпопулярнішими сферами для нових компаній стали гуртова торгівля, діяльність громадських організацій та надання соціальної допомоги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Найбільше нових компаній, як і ФОПів, у 2023 робу зареєстровано в Києві, на Дніпропетровщині й на Львівщині, на ці регіони припадає майже половина реєстрацій нових бізнесів.

Нагадаємо, з січня в Україні почали діяти нововведення для ФОПів.