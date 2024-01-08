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Як змінилася кількість нових ФОПів у 2023 році: неочікувані дані

Христина Петренко
glavcom.ua
Як змінилася кількість нових ФОПів у 2023 році: неочікувані дані
В Україні збільшилась кільксть нових ФОПів
фото ілюстративне

Кількість зареєстрованих у 2023 році ФОПів перевищила відповідний показник 2021 року

В Україні у 2023 році зареєстрували понад 304 тис. нових фізосіб-підприємців і 37 тис. нових компаній. Про це повідомляє Опендатабот.

За інформацією платформи, станом на 29 грудня зареєстрували 304 048 нових ФОПів. Кількість нових бізнесів перевищила показники до періоду повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У порівнянні із 2021 роком, вона збільшилась на 7%.

Кількість нових ФОПів
Кількість нових ФОПів
Опендатабот

Найпопулярнішими сферами серед нових ФОПів минулого року були:

  • роздрібна торгівля;
  • IT;
  • надання інших індивідуальних послуг;
  • гуртова торгівля;
  • діяльність із забезпечення стравами та напоями.
Популярні сфери для нових ФОПів
Популярні сфери для нових ФОПів
Опендатабот

Серед нових ФОПів, які надають індивідуальні послуги, найбільше перукарень і салонів краси – 18 059.

Лідерами за кількістю нових реєстрацій ФОП стали Київ – 14,18% нових справ, Дніпропетровщина – 8,97% та Львівщина – 7,73%, але аналітики зазначають, що місце реєстрації бізнесу може відрізнятись від фактичного місця діяльності.

Кількість нових ФОПів по регіонах України
Кількість нових ФОПів по регіонах України
Опендатабот
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Варто зазначити, що за 2023 рік відкрилось 37 297 нових компаній, що на третину менше, ніж у 2021 році (тоді було зареєстровано 56 267 нових бізнесів).

Найпопулярнішими сферами для нових компаній стали гуртова торгівля, діяльність громадських організацій та надання соціальної допомоги.

Найбільше нових компаній, як і ФОПів, у 2023 робу зареєстровано в Києві, на Дніпропетровщині й на Львівщині, на ці регіони припадає майже половина реєстрацій нових бізнесів.

Нагадаємо, з січня в Україні почали діяти нововведення для ФОПів.

Теги: Львівщина торгівля бізнес Київщина Дніпропетровщина послуги ФОП

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