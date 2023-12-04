Справа Богуслаєва: Вища рада правосуддя дозволила арештувати чотирьох суддів

Наступний крок – клопотання про застосування відповідного запобіжного заходу буде подане до Вищого антикорупційного суд

Сьогодні, 4 грудня, Вища рада правосуддя (ВРП) дала згоду на тримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Йдеться про В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та Юрія Сливу. Про це стало відомо із трансляції засідання ВРП.

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До відома, суддів підозрюють в отриманні хабаря за скасування арешту майна в справі колишнього керівника «Мотор-Січі» В'ячеслава Богуслаєва.

Вища рада правосуддя погодила клопотання заступника Генерального прокурора. Рішення про дозвіл на арешт стосовно всіх чотирьох суддів підтримали одноголосно усі присутні на засіданні ВРП – 15 членів.

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Наступний крок – клопотання про застосування відповідного запобіжного заходу буде подане до Вищого антикорупційного суду. Протягом 3 діб питання мають розглянути.

Раніше повідомлялося, що у Києві було затримано чотирьох суддів Київського апеляційного суду, які підозрюються в отриманні хабара за рішення про відміну арешту майна у справі екскерівника «Мотор-Січі» В'ячеслава Богуслаєва.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року було затримано колишнього власника та почесного президента підприємства «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. Його та керівника одного із департаментів Олега Дзюбу взяли під варту. Обом фігурантам висунута підозра за двома статтями Кримінального кодексу України: 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору). У рамках кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд у гривневому еквіваленті.