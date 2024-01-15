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Тимошенко відцурався від зв'язку з фірмою, яка заробить чергові 100 млн на телемарафоні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Тимошенко відцурався від зв'язку з фірмою, яка заробить чергові 100 млн на телемарафоні
Ексзаступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко
фото: скріншот відео

Експосадовець переконаний, що ЗМІ використовують його ім’я для хайпу

Ексзаступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що не має відношення до компанії «Кінокіт», яка отримає понад 100 млн грн на виробництво програм для марафону «Єдині новини #UAразом». Його реакція з’явилася через нетривалий час після статті «Главкома» «Золотий телемарафон. Канал «Рада» знову купує за сто мільйонів програми у фірми з орбіти Тимошенка».

Він назвав «потоком фейкової інформації» публікації про те, що він чи пов’язані з ним особи отримують кошти за виробництво програм для телемарафону.

«Вся ця інформація базується на безглуздій історії, що є якась жінка, яка є власницею цього бізнесу і яка колись навчалася у моєї дружини у кіношколі. Так от я хотів би нагадати, що через цю кіношколу пройшло вже декілька тисяч осіб», – зазначив ексзаступник голови Офісу президента.

Тимошенко додав, що більшість випускників кіношколи його дружини мають медійний або кіношний бізнес, працюють на посадах в таких агенціях. «Так що, вони тепер усі зі мною пов’язані?», – цікавиться він.

 На думку експосадовця, ЗМІ використовують його ім’я, щоб «хайпувати та підіймати собі трафік і перегляди». Тимошенко також пригрозив засобам масової інформації та журналістам судом і додав, що їм "доведеться вибачатися" за свої публікації з його ім’ям.

Нагадаємо, державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада» 2 січня уклало договір зі столичним ТОВ «Кінокіт» на виробництво телепрограм для цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом». Загальна вартість контракту – 104,9 млн грн.

За даними ЗМІ, за час повномасштабного вторгнення ТОВ «Кінокіт» заробило 253 млн грн на каналі «Рада», виробляючи програми для телемарафону.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, засновницею та власницею «Кінокіту» є мешканка Одеси Юлія Дроздова. Також пані Дроздова є випускницею Української кіношколи, яку заснувала дружина ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка Альона Тимошенко.

Як повідомляв «Главком», у 2014 році перший власник «Кінокіта» Григорій Зінченко разом із Кирилом Тимошенком долучалися до зйомок інавгурації президента Петра Порошенка. Саме «Гудмедіа», яка спеціалізувалася на виробництві політичної реклами, тоді й транслювало цей офіційний захід.

Із 2017 року співпраця між ТОВ «Кінокіт» і  «Гудмедіа» стала тіснішою. За президентства Володимира Зеленського цей тандем засвітився в організації форуму «Україна 30», ініційованого главою держави.

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Теги: гроші бізнес Кирило Тимошенко Єдині новини

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