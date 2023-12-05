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Справа Богуслаєва: ВАКС арештував суддю Апеляційного суду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа Богуслаєва: ВАКС арештував суддю Апеляційного суду
Прокурор наполягав на застосуванні до Паленика запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 6,9 млн грн
фото з відкритих джерел

Суд визначив Паленику заставу в розмірі 4 млн грн

Сьогодні, 5 грудня, Вищий антикорупційний суд арештував з можливістю внесення застави у розмірі 4 млн грн суддю Київського апеляційного суду Ігоря Паленика, якого підозрюють в одержанні хабаря. Про це стало відомо із трансляції засідання суду.

«Застосувати до підозрюваного Паленика запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Визначити строк дії ухвали про тримання під вартою до 3 лютого 2024 року включно. Взяти Паленика під варту негайно», – сказав суддя.

Також суд визначив Паленику заставу в розмірі 4 млн грн.

Прокурор наполягав на застосуванні до Паленика запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 6,9 млн грн.

Нагадаємо, 4 грудня, Вища рада правосуддя (ВРП) дала згоду на тримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Йдеться про В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та Юрія Сливу. До відома, суддів підозрюють в отриманні хабаря за скасування арешту майна в справі колишнього керівника «Мотор-Січі» В'ячеслава Богуслаєва.

Чотирьом суддям Київського апеляційного суду, яких викрили на хабарі за зняття арешту з майна приватної компанії, повідомили про підозру.

Раніше повідомлялося, що у Києві було затримано чотирьох суддів Київського апеляційного суду, які підозрюються в отриманні хабара за рішення про відміну арешту майна у справі екскерівника «Мотор-Січі» В'ячеслава Богуслаєва.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року було затримано колишнього власника та почесного президента підприємства «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. Його та керівника одного із департаментів Олега Дзюбу взяли під варту. Обом фігурантам висунута підозра за двома статтями Кримінального кодексу України: 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору). У рамках кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд у гривневому еквіваленті.

Теги: арешт прокурор суддя Мотор Січ Антикорупційний суд правосуддя майно Вищий адміністративний суд України В'ячеслав Богуслаєв

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