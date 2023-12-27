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Міненерго закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Міненерго закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію
Раніше в Міненерго заявляли, що причиною виникнення дефіциту електроенергії в певні періоди доби є ворожі обстріли і спричинені ними пошкодження енергосистеми
фото з відкритих джерел

Заступниця міністра енергетики додала, що в пікові години споживання енергосистема відчуває певне навантаження

У Міністерстві енергетики закликають підприємства до комерційного імпорту електроенергії. Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. 

Зокрема вона розповіла, що Уряд надав можливість підприємствам здійснювати комерційний імпорт електроенергії з сусідніх країн.

«Це забезпечує їм, надає їм певні гарантії стабільного постачання електроенергії. Тобто, постановою Кабміну визначено, що ті підприємства, які імпортують 50% від своїх потреб, їм гарантоване безперебійне постачання електроенергії. Це значно допомагає і балансувати енергосистему, тому ми закликаємо бізнес користуватися цією можливістю», – сказала Гринчук.

Заступниця міністра енергетики додала, що в пікові години споживання енергосистема відчуває певне навантаження. Через це вона закликала споживачів економно споживати електрику.

«Розумне споживання має бути якби вже таким постійним правилом не тільки в період війни, а й сподіваюся після скорого закінчення війни, тому що це економить значно ресурси самих споживачів в першу чергу, дозволяє балансувати систему», – наголосила Гринчук.

Раніше в Міненерго заявляли, що причиною виникнення дефіциту електроенергії в певні періоди доби є ворожі обстріли і спричинені ними пошкодження енергосистеми.

Теги: електроенергія бізнес імпорт Міненерго

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