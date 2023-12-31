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Скільки разів українці одружувалися і розлучалися цього року: цікава статистика

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Скільки разів українці одружувалися і розлучалися цього року: цікава статистика
Найбільше розлучалися пари Києва, Дніпропетровської, Одеської, Харківської областей
фото: depositphotos.com

За 11 місяців цього року зафіксовано 22 тисячі розлучень

За даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян, протягом січня-листопада 2023 року зареєстровано 22 тис. 80 актових записів про розірвання шлюбу. Цю інформацію повідомив директор департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції В’ячеслав Хардіков на запит «Главкома».

Цього року найбільше розлучалися подружжя у Києві (3 тис. 517 випадків), у Дніпропетровській (2 тис. 490), Одеській (1 тис. 611), Харківській (1 тис. 591), Київській (1 тис. 540) та Вінницькій (1 тис. 061) областях.

В Україні за 11 місяців цього року зафіксовано 22 тис. 80 розлучень, а за весь 2022 рік – 17 тис. 893 

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Разом із тим, за 11 місяців цього року в Україні зареєстровано 170 тис. 566 шлюбів. У трійку рекордсменів потрапили Київ (19 тис. 897 шлюбів), Дніпропетровська (17 тис. 175) та Одеська (12 тис. 693) області.

У цілому за 2022 рік було укладено 222 тис. 890 шлюбів. Натомість кількість розлучень становила 17 тис. 893 випадки.

Для порівняння, у 2021 році в Україні було зареєстровано 214 тис. шлюбів і 29 тис. 587 розлучень.

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Теги: Міністерство юстиції розлучення війна шлюб Україна

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