Скільки разів українці одружувалися і розлучалися цього року: цікава статистика

За 11 місяців цього року зафіксовано 22 тисячі розлучень

За даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян, протягом січня-листопада 2023 року зареєстровано 22 тис. 80 актових записів про розірвання шлюбу. Цю інформацію повідомив директор департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції В’ячеслав Хардіков на запит «Главкома».

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Цього року найбільше розлучалися подружжя у Києві (3 тис. 517 випадків), у Дніпропетровській (2 тис. 490), Одеській (1 тис. 611), Харківській (1 тис. 591), Київській (1 тис. 540) та Вінницькій (1 тис. 061) областях.

В Україні за 11 місяців цього року зафіксовано 22 тис. 80 розлучень, а за весь 2022 рік – 17 тис. 893

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Разом із тим, за 11 місяців цього року в Україні зареєстровано 170 тис. 566 шлюбів. У трійку рекордсменів потрапили Київ (19 тис. 897 шлюбів), Дніпропетровська (17 тис. 175) та Одеська (12 тис. 693) області.

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У цілому за 2022 рік було укладено 222 тис. 890 шлюбів. Натомість кількість розлучень становила 17 тис. 893 випадки.

Для порівняння, у 2021 році в Україні було зареєстровано 214 тис. шлюбів і 29 тис. 587 розлучень.



