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Скільки в ЄС багатих та бідних європейців: шокуючі дані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки в ЄС багатих та бідних європейців: шокуючі дані
Прірва між багатими та бідними у Європі збільшується
фото із відкритих джерел

П'ять корпорацій світу коштують 9,3 трильйона євро, що еквівалентно сумарному ВВП усіх країн Африки та Латинської Америки

Статки п'яти найбільших мільярдерів ЄС з 2020 року зросли на 76%. Про це пише видання Eureporter з посиланням на дані міжнародного об'єднання Oxfam.

Поки прості європейці поступово, але біднішають, уточнює джерело, багатії ЄС нарощують капітали. У 2020 році сукупний стан людей, що становлять ТОП-5 найбагатших європейців, становив 244 млрд євро. До кінця 2023 року він збільшився до 429 млрд євро. Тобто за минулі три роки найбагатші жителі ЄС досягли зростання капіталів на 76%.

П'ять найбагатших мільярдерів ЄС збільшили свої статки на 76% з 2020 року, з 244 мільярдів євро до 429 мільярдів, тобто це відбувалось зі швидкістю 5,7 мільйона євро на годину, повідомляє Oxfam. У той же час 99% населення ЄС стали біднішими. Ці висновки базуються на новому звіті Oxfam про нерівність і глобальну корпоративну владу. Доповідь також показує, що якщо поточні тенденції збережуться, у світі з’явиться перший трильйонер протягом десяти років, але бідність не буде викорінена ще  як мінімум 229 років.

Цікаво, що сім із десяти найбільших світових корпорацій мають мільярдера у якості генерального директора або головного акціонера. Ці корпорації коштують 9,3 трильйона євро, що еквівалентно сумарному ВВП усіх країн Африки та Латинської Америки.

«Ми є свідками початку десятиліття розколу, коли мільярди людей страждають від економічних потрясінь пандемії, інфляції та війни, а статки мільярдерів стрімко зростають. Ця нерівність не випадкова; клас мільярдерів гарантує, що корпорації приносять їм більше багатства за рахунок усіх інших», – сказав тимчасовий виконавчий директор Oxfam International Амітабх Бехар.

Незважаючи на те, що в ЄС проживає менше 6% світового населення, в ЄС проживає 15% світових мільярдерів і 16% світового багатства цих мільярдерів. З 2020 року мільярдери в ЄС збільшили свої накопичені статки на третину, досягнувши минулого року 1,9 трильйони євро.

Прогресивний податок  для багатіїв  

Прогресивний податок на багатство мультимільйонерів і мільярдерів ЄС у розмірі від 2 до 5% міг би залучити 390 мільярдів євро щороку. Таким чином можна було б сплатити більше половини фонду відновлення ЄС.

«Буквально кожна година, коли уряди не діють, коштує мільйонів, і ЄС не є винятком. Європейський податок на багатство має життєво важливе значення, щоб ми не потрапили в нову епоху панування мільярдерів. Справедливо оподатковуючи найбагатших у Європі, ЄС отримає ключ до того, щоб почати звужувати прірву між ними та кожним із нас», – зазначає податковий експерт Oxfam у ЄС К’яра Путатуро.

Віддзеркалюючи статки супербагатих, 22 найбільші компанії в ЄС отримали 172 мільярди євро чистого прибутку з липня 2022 року по червень 2023 року. Це на 66% більше, ніж їхній середній прибуток за 2018-2021 роки. 

 «Корпоративна та монопольна влада є машиною, що породжує нерівність: шляхом тиску на працівників, ухилення від податків, приватизації держави та стимулювання кліматичних зривів корпорації спрямовують нескінченні багатства своїм надбагатим власникам. Але вони також направляють владу, підриваючи наші демократії та наші права. Жодна корпорація чи особа не повинні мати стільки влади над нашими економіками та нашими життями – щоб було зрозуміло, ніхто не повинен мати мільярд доларів», – зазначив Бехар.

Прикладом сучасного монополіста в ЄС є друга найбагатша людина світу, французький мільярдер Бернар Арно. Він очолює імперію предметів розкоші LVMH, яка об’єднує такі бренди, як Christian Dior, Louis Vuitton і Chandon. Групу оштрафував антимонопольний орган Франції. Він також володіє найбільшим у Франції ЗМІ  Les Échos, а також  Le Parisien.

Звіт Oxfam також свідчить про «війну з податками» корпорацій. В ЄС ставка корпоративного податку впала з 32,2 відсотка у 2000 році до 21,5 відсотка у 2023 році. У всьому світі лише 4 відсотки з 1600 найбільших компаній публічно розкривають свою глобальну податкову стратегію та податки на прибуток компаній, сплачені в усіх країнах. Люди в усьому світі працюють більше і довше, часто за жалюгідну зарплату на нестабільних і небезпечних роботах. Заробітна плата майже 800 мільйонів працівників не встигає за інфляцією, і вони втратили 1,4 трильйона євро за останні два роки, що еквівалентно майже місячній (25-денній) втраті зарплати для кожного працівника.  

«Кожна корпорація зобов’язана діяти, але дуже мало. Уряди повинні активізуватися. Є дії, з яких законодавці можуть повчитися: від антимонопольних урядових органів США, які подають до суду на Amazon у знаковій справі, до Європейської комісії, яка вимагає, щоб Google зруйнувала свій онлайн-рекламний бізнес, та історичної боротьби Африки за зміну міжнародних податкових правил», –  сказав Бехар. 

До слова, чеські доларові мільйонери дедалі частіше стають інвесторами. На їхню думку, інвестиції є основним джерелом їхнього багатства. Найбільше вони вірять у акції іноземних компаній. Незважаючи на коливання ринку, інвестиції в акції залишаються основним інвестиційним інструментом чеських доларових мільйонерів. Найчастіше вони прагнуть інвестувати в назви компаній з галузі, в якій розбираються або в якій ведуть бізнес. Про це пише 420on.cz, спираючись на дані звіту J&T Banka Wealth Report 2023.

Опитування проводилося з серпня по вересень 2023 року у партнерстві з дослідницьким агентством Perfect Crowd. Метою дослідження було вивчення інвестиційної поведінки та способу життя чеських та словацьких доларових мільйонерів, тобто людей, чиї вільні кошти становлять не менше одного мільйона доларів США.

У дослідженні взяв участь 331 респондент із доларових мільйонерів (212 чехів і 119 словаків). Збір даних здійснювався за допомогою онлайн-анкет. Якісні дані були доповнені глибинними інтерв'ю з 22 респондентами (14 – у Чехії, 8 – у Словаччині).

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Теги: податки Європа гроші бізнес влада населення

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