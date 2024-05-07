Два роки після втечі. Чому Україна не шукає ексрегіонала Єфремова?

18 березня 2022 року Олександр Єфремов залишив Україну залізницею, нині він живе у Москві

Колишній керівник фракції «Партії регіонів» обвинувачується у держзраді

Офіс генерального прокурора повідомив про причину неоголошення у розшук колишнього керівника фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді VII скликання, ексдепутата Олександра Єфремова, обвинуваченого у державній зраді. Про це «Главкому» зазначила начальниця відділу розгляду запитів на публічну інформацію Офісу генпрокурора Наталя Тєлічко у відповіді на запит.

«Питання оголошення обвинуваченого Є. у розшук та вжиття інших заходів, спрямованих на встановлення його місцезнаходження, можуть бути ініційовані прокурором перед Синельнеківським міськрайонним судом Дніпропетровської області після отримання цим судом матеріалів судового провадження», – наголосила представниця правоохоронного відомства.

Крім цього, в Офісі генпрокурора заявили: 6 березня 2022 року Верховний суд змінив підсудність справ Старобільського районного суду Луганської області (до вторгнення там розглядався обвинувальний акт щодо Олександра Єфремова) на Синельнеківський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Однак до цього часу жодна справа не передавалася «у зв’язку за наявністю ризику для життя чи здоров’я, пов’язаного з вивезенням таких судових справ».

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, з 28 лютого 2022 року Старобільська міська територіальна громада Луганської області перебуває під окупацією російської армії.

Як повідомляв «Главком», 18 березня 2022 року Олександр Єфремов залишив Україну залізницею через контрольно-пропускний пункт «Чоп (Страж)», що на кордоні зі Словаччиною, і досі не повернувся. Як з’ясували журналісти «Схем», нині Єфремов живе у Москві.

У липні 2019 року Єфремов вийшов зі слідчого ізолятора Старобільська, де перебував три роки. Це стало можливим після того, як суд змінив екснардепу міру запобіжного заходу, відправивши його під цілодобовий домашній арешт.

На той час одним із захисників Єфремова був донедавна заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов. 29 березня 2024 року президент звільнив Смирнова із займаної посади.

Як відомо, в Україні 70-річного Олександра Єфремова звинувачують у низці злочинів. За версією слідства, він сприяв створенню «ЛНР», допомагав захоплювати адміністративні будівлі Луганської обласної державної адміністрації та СБУ у 2014 році.