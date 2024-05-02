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Колишній військовополонений з «Азову» звернувся з проханням до президента Туреччини (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Колишній військовополонений з «Азову» звернувся з проханням до президента Туреччини (відео)
Асан Ісенаджиєв сім місяців перебував у полоні, зокрема в тому бараку в Оленівці, який підірвали росіяни
фото скріншот відео

Асан Ісенаджиєв просить турецького лідера про допомогу у звільненні військовополонених

Колишній військовослужбовець бригади «Азов», бойовий медик, який надавав допомогу пораненим на «Азовсталі», та звертався до президента Туреччини з проханням про допомогу з підвалів «Азовсталі», знову звернувся до турецького лідера. Етнічний кримський татарин Асан Ісенаджиєв попросив Ердогана посприяти у визволенні з російського полону українських військових. Відповідне відеозвернення з’явилося на його сторінці в Instagram.

«Шановний народе Туреччини та пане Реджепе Таїпе Ердогане! Мене звати Асан Ісенаджиєв. Я – бойовий медик, який захищав свою Батьківщину – Україну в лавах «Азову». Навесні 2022 року я звертався до вас з підвалів «Азовсталі» з проханням допомогти врятувати моїх поранених побратимів, які помирали від відсутності медикаментів. Минуло два роки, відколи близько 900 бійців «Азову», які разом зі мною у повному оточенні захищали Маріуполь, знаходяться у російському полоні», – йдеться у зверненні.

Асан Ісенаджиєв зауважив, що сам сім місяців перебував у полоні, зокрема в тому бараку в Оленівці, який підірвали росіяни і де загинули 53 військовополонені азовці.

«Мені пощастило вижити. І мене обміняли. Я зі свого досвіду знаю, що навіть день, проведений у полоні, це пекло. Пекло, в якому мої побратими знаходяться вже понад 700 днів. Катування та знущання, психологічний тиск, відсутність належної медичної допомоги та постійний голод – ось що таке російський полон», – сказав Ісенаджиєв

Він наголосив на тому, що Україна зараз веде національно–визвольну війну та бореться за незалежність та цінності, які є близькі турецькому народу.

«Ви маєте досвід організації перемовин на найвищому рівні та необхідний вплив у світі. Я прошу вас усіляко сприяти обмінам азовців, серед яких представники різних етносів та релігійних конфесій, зокрема і мусульмани», – сказав Ісенаджиєв.

У завершальній частині звернення колишній азовець подякував Туреччині за всебічну та невпинну допомогу.

Нагадаємо, представник Координаційного штабу Петро Яценко розповідав, як формують списки військовополонених для обміну.  Росія поділяє полонених українців на своєрідні касти – тих військових, яких росіяни ненавидять найбільше, міняють значно гірше.

За словами Яценка, обмінами полонених в Україні наразі займається Координаційний штаб, який через Національне інформаційне бюро та Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомляє РФ про всіх полонених росіян. Він наголосив, що російське бюро підтверджує статус не всіх полонених і не завжди оперативно надсилає інформацію про них.

Представник Координаційного штабу повідомив, що всі військові, які є в базі Національного інформаційного бюро, автоматично потрапляють у списки на обмін.

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Петро Яценко додав, що росіяни вдаються до різних маніпуляцій, щоб виміняти своїх військових, віддавши якомога менше українських бійців. Зокрема, вони намагаються штучно розширити свій обмінний фонд і включають до списків цивільних, яких мали б відпустити без обміну, якби дотримувалися Женевських конвенцій.

До слова, у Великодньому посланні Папа Римський закликав Росію та Україну провести обмін полоненими за схемою «всіх на всіх». Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов привітав побажання Папи Римського про обмін полоненими «всіх на всіх» між Росією та Україною, яке той висловив у своєму Великодньому посланні.  За словами Буданова, він «повністю підтримує» таку ідею: «Зробімо це. Залишилася одна маленька справа: переконати Росію».

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Зараз, каже Буданов, він не бачить зацікавленості Росії в такому обміні. Керівник ГУР також розповів, що нині центральним посередником в обмінах військовополоненими виступає не Туреччина, а Об'єднані Арабські Емірати.

Теги: обмін полоненими полон Реджеп Таїп Ердоган Туреччина війна Україна

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