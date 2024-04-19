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Ракетна атака на Дніпро: є влучання у житловий будинок (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Ракетна атака на Дніпро: є влучання у житловий будинок (відео)
фото: скріншот з відео

Офіційної інформації щодо руйнувань та жертв немає

Зранку, 19 квітня, Росія атакувала ракетами Дніпро. Місцеві пабліки повідомляють про влучання у житловий будинок.

Офіційної інформації щодо руйнувань та жертв немає. Пишуть про задимлення в декількох районах міста.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги о 05:10 та 05:13 у Дніпрі пролунали вибухи. Очільник Дніпровської ОВА писав, що у місті працюють сили протиповітряної оборони: «Наші захисники неба працюють. Перебувайте у безпечних місцях до кінця повітряної тривоги».

До того ж наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога. Повітряні сили України попереджали, що безпілотники прямують на Дніпропетровщину, курсом на Павлоград.

Теги: вибух пожежа ракета окупанти росія Україна Дніпро війна

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